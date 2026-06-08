Ο Λεο Μάτος βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αναλάβει το νέο του πόστο στον ΠΑΟΚ.

Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Λεο Μάτος, σχεδόν δυο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωσή του ως νέου Αθλητικού Διευθυντή του ΠΑΟΚ.

Ο Βραζιλιάνος πρώην άσος που φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα του Δικέφαλου του Βορρά και αγαπήθηκε από τον κόσμο της ομάδας, έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση για να αναλάβει αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο στο κλαμπ.

Πλέον, ο Μάτος σηκώνει μανίκια και πιάνει άμεσα δουλειά, καθώς οι εξελίξεις και οι αλλαγές στην ομάδα της Θεσσαλονίκης «τρέχουν» αυτές τις ημέρες, ενόψει της νέας σεζόν.