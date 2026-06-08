Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για την επιλογή του Ολυμπιακού για τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ του.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ως προς το ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ που θέλει ο Ολυμπιακός.

Μία κάπως ιδιαίτερη περίπτωση ο πανύψηλος Μαυροβούνιος διεθνής τερματοφύλακας, υπό την έννοια ότι ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά δεν έχει παίξει στη μεγαλύτερη ομάδα της Σερβίας. Διότι αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα το περασμένο καλοκαίρι από την ΟΦΚ Μπέογκραντ, όμως έμεινε δανεικός για τη φετινή σεζόν στην ΟΦΚ Μπέογκραντ, καθώς ο πρωταθλητής Σερβίας πήρε για βασικό Νο 1 τον πιο έμπειρο Βραζιλιάνο Ματέους, που ήταν με ξεχωριστή επιτυχία ο τερματοφύλακας της Μπράγκα επί σειρά ετών στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Αυτή ήταν η τρίτη στη σειρά σεζόν του Πόποβιτς στην ΟΦΚ Μπέογκραντ, όλες βασικός. Ήταν, όμως, κι η καλύτερη του, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας στο πρωτάθλημα της Σερβίας. Στην ετήσια ψηφοφορία μεταξύ των προπονητών και των αρχηγών των 16 ομάδων της Α΄κατηγορίας πήρε τις περισσότερες ψήφους, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο του Βελιγραδίου.

Τα ρεπορτάζ για τον Πόποβιτς αναφέρουν ότι ο 26χρονος (10.6.2000) «άσος» ήταν βασικός συντελεστής της παρουσίας της ΟΦΚ Μπέογκραντ στα πλέϊ οφ για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια (τερμάτισε 4η πέρυσι και 6η φέτος), αποκρούοντας μεταξύ άλλων και τέσσερα πέναλτι, από τον Απρίλιο του 2025 έως τον Μάϊο του 2026. Με γκολκίπερ τον Πόποβιτς η ΟΦΚ Μπέογκραντ είχε ανέβει από τη Β΄ στην Α΄ κατηγορία της Σερβίας το καλοκαίρι του 2024.

Στη φετινή σεζόν έπαιξε στις 34 από τις 36 αγωνιστικές. Δεν αγωνίστηκε μόνο στα δύο παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα, επειδή ανήκει σε αυτόν-σε αυτά τα δύο παιχνίδια η ΟΦΚ Μπέογκραντ χωρίς τον Πόποβιτς δέχθηκε 11 γκολ! Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια της στα υπόλοιπα 34 παιχνίδια έφαγε μάξιμουμ τρία γκολ (σε δύο αγώνες), κρατώντας το μηδέν σε 11 από αυτά.

Στην Εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου, απ΄ όπου κατάγεται, δεν έχει ακόμη την ίδια αναγνώριση, καθώς έχει μόνο τέσσερις διεθνείς συμμετοχές.

Άσχετο: Με αφορμή τα περίπου 2,7 εκ. Ευρώ που θα δώσει ο Ολυμπιακός στη Μαγιόρκα για τον 29χρονο δεξιό μπακ Μαφέο, που σε ένα χρόνο μένει ελεύθερος, να δεχθούμε ότι στις μεταγραφές καμιά φορά θα χρειαστεί να πληρώσεις και παραπάνω χρήματα απ΄ όσα πρέπει. Έτσι είναι αυτά, όμως. Άλλες φορές παίρνεις παραπάνω απ΄ όσα πρέπει!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τι σου είναι το ποδόσφαιρο.

Ο Κλέϊτον όσο ήταν στη Ρίο Άβε, για ενάμιση χρόνο δηλαδή, είχε παίξει βασικός στα 54 από τα 56 παιχνίδια του στην πορτογαλική ομάδα, συγκλονιστικός αριθμός για σέντερ φορ. Βάζοντας μάλιστα 28 γκολ, δηλαδή ένα γκολ ανά δύο ματς, ακόμη πιο συγκλονιστικό νούμερο.

Τώρα που ήρθε, πριν πέντε μήνες στον Ολυμπιακό, έχει παίξει όλα κι όλα εφτά παιχνίδια, κι αυτά πάντοτε ως αλλαγή. Χωρίς να έχει μία καλή τελική απέναντι σε μία αντίπαλη εστία.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😂