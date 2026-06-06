Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναλύει στο blog του στο Gazzetta μία παράμετρο που παίζει κι αυτή το ρόλο της στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Έχει πολλά και διάφορα θέματα στα οποία πρέπει να δώσει απαντήσεις ο Ολυμπιακός στον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν.

Δεν είναι μόνο δηλαδή να πάρεις καλούς παίκτες. Είναι και να δώσεις παίκτες. Είναι και να μην γεμίσεις με ξένους μη Κοινοτικούς. Είναι και να έχεις Έλληνες, έτσι ώστε να παρουσιαστείς στην Ευρώπη με δυνατή λίστα. Είναι πολλά.

Ένα από αυτά, κατά την γνώμη μου; Ο Ολυμπιακός πρέπει να ψηλώσει ως ομάδα. Σε όλες τις γραμμές του, θα έλεγα. Και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση ακόμη ακόμη.

Ήδη, εδώ και δύο σεζόν, με την αποχώρηση του Ιμπόρα, αλλά και του Γιόβετιτς το καλοκαίρι του 2024, ο Ολυμπιακός έχει κοντύνει ως ομάδα τις δύο τελευταίες σεζόν. Και ενόψει της νέας σεζόν έχει παραχωρήσει τον πιο καλό ακραίο του μπακ στον αέρα, τον Κοστίνια, που παρεμπιπτόντως είχε ανοίξει το σκορ με κεφαλιά στην πιο σπουδαία νίκη της ομάδας τη φετινή σεζόν, στο 2-0 επί της Μπάγερ Λέβερκουζεν.

Οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, είναι πολύ καλοί και αλτικοί, αλλά με ύψος 1μ85 έχουν τα θέματα τους απέναντι σε πολύ ψηλούς φορ, όταν αυτοί είναι πάνω από 1μ90, είτε επιπέδου Σικ, είτε επιπέδου Γερεμέγεφ ακόμη ακόμη.

Στη μεσαία γραμμή, το ύψος των Έσε, Γκαρθία, Σιπιόνι είναι εκεί γύρω στο 1μ80.

Από τους εξτρέμ μοναδικός με παράστημα είναι ο Αντρέ Λουίς, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα είναι και την επόμενη σεζόν στο ρόστερ.

Και στην επίθεση ο Ελ Κααμπί είναι κι αυτός εκεί γύρω, 1μ82. Ο Ταρέμι είναι ο πιο καλός στον αέρα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε είναι πιο πιθανό να φύγει, παρά να μείνει. Όπως κι ο Γιάρεμτσουκ.

Οκ, δεν μπορεί να είναι το ύψος το πρώτο ζητούμενο σε μία ομάδα-η ποιότητα πρέπει να είναι. Ωστόσο, είναι και οι μάχες στον αέρα κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά σε σχέση με την αποτελεσματικότητα στις στατικές φάσεις, τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά.

Κανονικά ο Ολυμπιακός χρειάζεται να…ψηλώσει. Αν δεν το κάνει, θα είναι ζήτημα. Αλλά αν…κοντύνει κιόλας, μου φαίνεται ότι θα είναι πρόβλημα.

Άσχετο: Νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο ο Ολυμπιακός να επιμείνει στην περίπτωση της απόκτησης του Μπράϊαν Χιλ, που είναι πάντοτε στη λίστα του Μεντιλίμπαρ. Ο Ισπανός εξτρέμ δύο καλοκαίρια τώρα είναι σαφές ότι αποφεύγει να έρθει στον Ολυμπιακό. και πάμε τώρα για τρίτο καλοκαίρι. Είναι σαφές ότι δεν θέλει. Και το να επιμένεις να πάρεις ένα παίκτη που δεν θέλει να έρθει σε μία ομάδα, σε μία χώρα γενικά, δεν είναι το πιο σοφό πράγμα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ολυμπιακός είχε ουσιαστικά δύο επιλογές για τη θέση του τρίτου γκολκίπερ, τον Παπαδούδη και τον Στουρνάρα, και οι δύο πρώην δικά του παιδιά, με παρουσία στην Ακαδημία και ακόμη και σε επίπεδο πρώτης ομάδας, από προπονήσεις, προετοιμασία κλπ.

Επιλέχθηκε ο Στουρνάρας, που είχε δύο αρκετά γεμάτες σεζόν με μία ομάδα όπως ο Ηρακλής, έστω στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής. Παρεμπιπτόντως, στο περιθώριο μίας συνέντευξης που είχα κάνει τις προάλλες με τον Στολτίδη τον είχα ρωτήσει για τον 24χρονο πλέον γκολκίπερ και μου είχε πει ότι τα είχε πάει μια χαρά στον Γηραιό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔