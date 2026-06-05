Ολυμπιακός: Περί Μεντιλίμπαρ - Φορτούνη και περί Μαρτίνς-Βαλμπουενά…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα κουβέντες με αφορμή διάφορα σχόλια σχετικά με τη μεταγραφή του Φορτούνη.

Λένε αρκετοί, πώς είναι δυνατόν ο Μεντιλίμπαρ να υπολογίζει τον Φορτούνη για τα πλάγια της επίθεσης, στα 33 προς 34 χρόνια του. Και γιατί δεν τον βάζει 10άρι κλπ, κλπ.

Κατ΄ αρχάς, το πώς θα διαχειριστεί ο προπονητής τον Φόρτου πρέπει να περιμένουμε να το δούμε στην προετοιμασία κι ακόμη περισσότερο στα επίσημα παιχνίδια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία πρώτη εικόνα, που δείχνει ότι κατά βάση τον υπολογίζει για τα πλάγια της επίθεσης, εκεί δηλαδή που τον έβαζε κι όταν είχαν ξανασυνεργαστεί στον Ολυμπιακό, πρόπερσι-και είχαν συνεργαστεί με επιτυχία.

Η κριτική που γίνεται είναι γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν τον υπολογίζει ως 10άρι, ενώ ο παίκτης είναι 10άρι, ο δε Ολυμπιακός φαίνεται να μην έχει άλλο 10άρι πλην του Τσικίνιο, που όντως είναι 8άρι, αλλά με τον Μεντιλίμπαρ παίζει ως 10άρι.

Το πρώτο που έχω να σχολιάσω είναι το εξής απλό: Δηλαδή, ένας προπονητής δεν μπορεί να έχει άποψη για το πού θα χρησιμοποιήσει έναν παίκτη; Τότε γιατί είναι προπονητής;

Το δεύτερο είναι επίσης πολύ απλό: Και άλλοι προπονητές του Ολυμπιακού, αλλά και της Εθνικής ομάδας, επανειλημμένως στο παρελθόν έχουν βάλει στο παρελθόν τον Φόρτου στα πλάγια. Κι έχει πάει και μια χαρά.

Το τρίτο που μπορώ να κάνω είναι να θυμίσω, με αφορμή τα σχόλια που γίνονται ότι ειδικά τώρα που βαδίζει στα 34 ο Φορτούνης δεν πρέπει να παίζει στα πλάγια, είναι ότι ο Πέδρο Μαρτίνς για χρόνια έβαζε τον Βαλμπουενά κατά κύριο λόγο στα πλάγια της επίθεσης και λιγότερο ως 10άρι. Κι ο Γάλλος ήταν επίσης τέτοιο στιλ παίκτη, δηλαδή 10άρι που παίζει και στα πλάγια η, έστω, αν θέλετε, εξτρέμ που παίζει και 10άρι. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έπαιζε στα πλάγια με τον Ματιέ σε ηλικία από 35 έως 39 ετών. Ο δε Φορτούνης επιστρέφει τώρα στην ομάδα σε ηλικία 33,5 ετών.

Προσέξτε, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο Φόρτου γυρίζοντας στον Ολυμπιακό. Μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί να κάνει και πολύ λίγα πράγματα. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Όπως εν λέω ότι ο Φόρτου είναι καλύτερος παίκτης από τον Βαλμπουενά των 52 συμμετοχών στην Εθνική Γαλλίας.

Απλά να ξέρουμε τι λέμε. Και να μην ξεχνάμε τόσο εύκολα.

Άσχετο: Μπορεί να μοιάζει να έκανε βήματα πίσω o Αντρέ Λουίς με την φτωχή παρουσία του στον Ολυμπιακό στο β΄ μισό της σεζόν, μετά το εντυπωσιακό α΄ μισό της σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με τη Ρίο Άβε, όμως εξακολουθεί να έχει πέραση στην αγορά. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Γιατί, λέει, να πάρει ο Ολυμπιακός δεξί μπακ (Μαφέο) από ισπανική ομάδα (Μαγιόρκα) που υποβιβάστηκε. Προφανώς γιατί είναι καλός παίκτης και αρέσει στον προπονητή.

Να υπενθυμίσω ότι ο Πιρόλα αποκτήθηκε από την Σαλερνιτάνα ακριβώς τη σεζόν που υποβιβάστηκε από την Α΄ στη Β΄ κατηγορία Ιταλίας. Και δεν είχε υποβιβαστεί όπως η Μαγιόρκα τελευταία αγωνιστική. Είχε υποβιβαστεί από τον Μάρτιο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀