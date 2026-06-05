Αλαφούζος: «Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στον Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά»!

Ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για την πρώτη του εμπειρία με το γήπεδο της Λεωφόρου, αλλά και για τον Βοτανικό που... έρχεται από τον επόμενο Αύγουστο για την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μίλησε στους Πρωταγωνιστές και σχετικά με το νέο γήπεδο στον Βοτανικό επισήμανε: «Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή, έρχεται η μισή σκεπή που θα μπει τον Σεπτέμβριο. Τον Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι τον Αύγουστο, με την αρχή του πρωταθλήματος θα έχουμε μπει στον Βοτανικό. Που θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πώς ακόμα. Ένα καλό όνομα. Για τον Παναθηναϊκό θα αλλάξουν τα πράγματα. Γενικά δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι».

Για το ότι το γήπεδο θα συνεισφέρει και στη καλύτερη αγωνιστική επίδοση: «Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε κάποια λάθη, υπήρξαν κάποιες ατυχίες μαζί με λάθη ιδιαίτερα σε επίπεδο προπονητών, αλλά νομίζω είμαστε καλά τώρα. Να μη λέω μεγάλα λόγια».

Για την πρώτη φορά που πήγε στη Λεωφόρο: «Πρώτη φορά μπήκα στη Λεωφόρο 8, 9 χρονών. Έγινα Παναθηναϊκός από τους συμμαθητές, έτσι ξεκίνησα. Ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης και έχω φάει ξύλο.

Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη μου αποβολή από το σχολείο για να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα, απόγευμα στη Λεωφόρο. Ζήτησα από έναν καθηγητή άδεια να πάω στο γήπεδο, γιατί θεώρησα ότι σε τέτοιον αγώνα θα με άφηνε και εγώ έφυγα και μετά με απέβαλαν.

Απίστευτες εποχές, οι ήρωές μου οι μεγάλοι ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνου ήταν φοβερή περίπτωση, ο Καψής, ο Γραμμός, πάνω από όλα ο Δομάζος, ο Ελευθεράκης και ο Φυλακούρης»..

Για τις μικτές εξέδρες: «Υπήρξε πολλή βία και σταμάτησε αυτό. Εμείς δοκιμάσαμε με τον ΠΑΟΚ πριν δέκα χρόνια στη Λεωφόρο και είχαμε πολύ κακή εμπειρία. Βέβαια ίσως δεν ήρθαν οι κατάλληλοι φίλαθλοι από τον ΠΑΟΚ γιατί μόλις μπήκαν μέσα πέταξαν βεγγαλικά, φωτοβολίδες και σταμάτησε αυτή η προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει τότε. Με τους νέους νόμους που είναι αυστηροί και με τις κάμερες που έχουν μπει ίσως μπορέσουμε σιγά σιγά να μπορέσουμε πάλι να φέρουμε οπαδούς. Είναι καλό για το ποδόσφαιρο και για όλες τις ομάδες. Η ατμόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική, εντάξει θα υπάρχουν ευγενικά συνθήματα και από τις δύο πλευρές, αλλά μέχρι συνθήματα»