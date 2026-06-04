Σιγά μη σας ρωτήσει τι θα πράξει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την προσπάθεια (λογικά) αποπροσανατολισμού με ...άρμα τη ψηφοφορία για τον Λανουά και διαπιστώνει με ικανοποιήση ότι δεν κατάλαβαν τίποτα...

Ας αρχίσω από τα βασικά γιατί είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο πως προκύπτει αδυναμία αντίληψης και στα απλά, στα αυτονόητα, αυτά που εξηγούνται από μόνα τους και δεν θέλουν κάποιοι να τα καταλάβουν. Ίσως να μη έχουν και τη δυνατότητα για να είμαστε και δίκαιοι, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να το αποδεχτούμε και να επιχειρήσουμε να τους βοηθήσουμε, να τους αναλύσουμε και να τους δώσουμε να καταλάβουν. Με αφορμή την υπόθεση Λανουά και τη θετική ψήφο της ΑΕΚ για ανανέωση της παρουσίας του ως αρχιδιαιτητή στην ΚΕΔ προκλήθηκαν κείμενα και γράφτηκαν χιλιάδες λέξεις με σκοπό την απογείωση της τοξικότητας. Καλά το κάνουν αν το νιώθουν, δεν προάγεται πουθενά στα κείμενα η βία, απλά ως συνήθως με σκοπιμότητα βιάζεται η αλήθεια προκειμένου να εξυπηρετήσει τη προσπάθεια να κρύψουμε τα προβλήματα και το μέγεθος της αποτυχίας που διέκρινε την ομάδα "μας" και να ρίξουμε την... μπάλα στην κερκίδα! Ακριβώς η ίδια αλαζονεία και έπαρση τους οδήγησε να ζουν σε ένα αγωνιστικό ψέμα και μακάρι να συνεχίσουν να το κάνουν και φέτος σε Ολυμπιακό και (κυρίως και ειδικά) σε ΠΑΟΚ.

Προτού προχωρήσω στην ουσία του θέματος Λανουά, όπως σας είχα γράψει ότι θα πράξω στο προηγούμενο blog μου και δεν συνηθίζω να είμαι ανακόλουθος, να ξεκαθαρίσω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν ήθελα να συνεχίσει ο Γάλλος να είναι αφεντικό της αποτυχημένης ΚΕΔ και ειδικότερα ελληνικής διαιτησίας, ούτε να τον βλέπω σε φωτογραφίες δεν επιθυμώ. Η αντιμετώπιση ειδικά έως να πάμε στα play offs από τις εγχώριες σφυρίχτρες ήταν το λιγότερο εμετική! Δεν χρειάζεται παρά να δει κανείς τις κάρτες των τριών ανταγωνιστών σε κανονική διάρκεια και play offs (με Έλληνες και ξένους διαιτητές) για να εμπεδώσει ότι έκαναν τα πάντα, υπήρξε ΤΟ σπρώξιμο με νύχια και δόντια στον ΠΑΟΚ ο οποίος και πάλι απέτυχε (τουλάχιστον το 2019 το εκμεταλλεύτηκε όταν έπαιζαν και βόλεϊ μαζί με ποδόσφαιρο οι παίκτες του). Την ίδια ώρα διαφορετικά τα κριτήρια για φάουλ υπέρ των ομάδων της Τούμπας και του Φαλήρου συγκριτικά με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ όπου άλλαζαν και τους κανονισμούς για να μη μετρήσουν πέντε - έξι γκολ της: σε ίδια τέρματα από παίκτες με φανέλα εκείνη των ανταγωνιστών η υπόδειξη ήταν σέντρα!

Εκτός αυτών όμως που τα περιμέναμε μιας και θα είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης τίτλου πριν καν την πρώτη αγωνιστική των play offs όπως και έγινε, υπάρχει η απαράδεκτη αντίδραση του Στεφάν Λανουά στην Νέα Φιλαδέλφεια και οι γελοιότητες που κατέρρευσαν στη δικαιοσύνη, με όλο το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες. Μια απαράδεκτη ενέργεια που για μένα είναι αρκετή για να έχω διαμορφώσει την άποψη ότι δεν θέλω να ξέρω καν ότι υπάρχει. Άλλο το δικό μου κριτήριο όμως και διαφορετικό εκείνο της ΑΕΚ όπως πρέπει να είναι όταν λαμβάνει αποφάσεις για το μέλλον της διεξαγωγής του πρωταθλήματος και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της από τη στιγμή που δεν είναι πουθενά με επιλογή της στα κέντρα αποφάσεων. Βγήκαν τα... σαλιγκάρια να κουνήσουν το δάχτυλο στον Δικέφαλο για την επιλογή του Μάριου Ηλιόπουλου να στηρίξει τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, πραγματικά βλακεία του ιδιοκτήτη να μην τους ρωτήσει, βέβαια αν ήταν αρνητική η ψήφος είχαν έτοιμα τα άλλα κείμενα, εκείνα που θα έλεγαν-έγραφαν: "να η συμμαχία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό" κάτι που ΠΟΤΕ δεν θα έπρεπε (και δεν πρέπει στο μέλλον) να πράξει!

Η ΑΕΚ αποφασίζει για εκείνη και αν χρειαστεί θα κάνει ξανά επιθέσεις σε Λανουά!

Θα το έγραφαν και θα το υποστήριζαν μάλιστα αυτοί που έκαναν σούπερ συμμαχία με την ομάδα του Φαλήρου, από την Θεσσαλονίκη ντε, κανονικά μονά ζυγά - μονόζυγα ντε! Μια συμμαχία η οποία χάλασε μιας και τα σχέδια του Ολυμπιακού για το... καλό του ποδοσφαίρου είναι πάντα πολύ διαφορετικά και αφορούν μόνο τα δικά του θέλω! Για αυτό η ΑΕΚ και πάλι σωστά δεν συντάχθηκε με τους "ερυθρόλευκους" και ψήφισε θετικά. Εκτός από τους "ασπρόμαυρους" και τα ελεγχόμενα δικά τους Μέσα (και φερέφωνα που από πρώην υπάλληλοι έγιναν wannabe opinion makers) που ακόμη καταβάλουν προσπάθεια να μας πείσουν ότι δεν θέλουν τα play offs και τους ξένους διαιτητές για το καλό του ποδοσφαίρου) που έπιασαν δουλίτσα να τα χώσουν στην ΑΕΚ και τον Ηλιόπουλο για τη ψήφο στον Λανουά, το ίδιο έπραξαν και τα υπό έλεγχο Μέσα της ομάδας του Λιμανιού του Πειραιά...

Σε τι δεν απαντάνε οι έως πρότινος σύμμαχοι; Στα πιο ουσιαστικά και λογικά ερωτήματα: αν η ΑΕΚ επέλεγε το δρόμο της αρνητικής ψήφου και της απομάκρυνσης του Λανουά, όπου για μένα θα ήταν και πάλι σωστή οδός, ο διάδοχός του θα ήταν της επιλογής και επιρροής της Ένωσης; Ρητορικό το ερώτημα... Η ομάδα που ελέγχει τα πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται, χάρη και στη στήριξη των "ασπρόμαυρων" (πόσο γρήγορα μωρέ μου ξεχνάτε), στην προεδρία της Λίγκας. Η ομάδα της Τούμπας είναι στα όλη τη δεκαετία και μπορεί να επιθυμούν να το παίζουν πως δεν έχουν σχέση με τα κέντρα αποφάσεων αλλά πλέον δεν το τρώει το σότο κανείς γι' αυτό και στην Θεσσαλονίκη δεν βρέχει, ας το εμπεδώσουν, κάτι άλλο τους συμβαίνει και νιώθουν σα να βρέχει, αλλά ας το πιστέψουν: δεν βρέχει! Ποια η ουσία λοιπόν να μη στηρίξει Λανουά με τη ψήφο της η ΑΕΚ; Θα τοποθετούσαν τον... Λυσάνδρου εκεί; Θα έφερναν έναν άλλον και ίσως "ικανότερο" για τη δουλειά που ήθελαν...

Έπειτα από αντιδράσεις, επιθέσεις και μπόλικη δουλειά, όπως ΟΛΟΙ παραδέχτηκαν για τα play offs, είχαμε εξαιρετικές διαιτησίες από τους ξένους διαιτητές που έφερε ο Λανουά (αλήθεια πώς και κατάφερε να βρει elite και σούπερ σφυρίχτρες για τη διαδικασία των play offs στα τέλη της σεζόν και πριν δεν γινόταν, ας μη το σχολιάσουμε) και κάθε ομάδα όπως συμφώνησαν όλοι επαναλαμβάνω πήρε αυτό που άξιζε! Κι αν στο πλευρό των ελεγχόμενων Μέσων κατηγορούν την ΑΕΚ επειδή στήριξε την επιλογή και του ΠΑΟΚ (φοβερά πράγματα στ' αλήθεια), στην άλλη πλευρά των έως πρότινος συμμάχων τους, στο Φάληρο ντε, γράφουν στα κατευθυνόμενα και ελεγχόμενα Μέσα πως "στην ΑΕΚ πλέον δεν μπορούν να κράξουν τον Λανουά αφού ψήφισαν την παραμονή του"! Μιλάμε για συγκλονιστικό επιχείρημα όχι αστεία: άρα και ο Ολυμπιακός να μη μιλάει τώρα για κάκιστο διαιτητή διότι σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του Γάλλου αρχιδιαιτητή αυτά τα χρόνια δεν έβγαζαν ΚΙΧ. Είναι τυχαίο ότι αυτό έγινε όταν έχασαν τα πάντα εντός συνόρων και αυτό συνέβη απόλυτα δίκαια; Προφανώς ντε...

Στο τέλος της όποιας κουβέντας σιγά μη σας ρωτήσει την άποψή σας ρε παλικάρια μου η πρωταθλήτρια ΑΕΚ!