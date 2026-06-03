Γερό στομάχι για να αντέξεις ΠΑΟΚ και… ευ αγωνίζεσθαι

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τις δύσκολες ημέρες αναμονής στον ΠΑΟΚ, ενώ θυμίζει τα ΑΕΚτζήδικα επιχειρήματα για τον Λανουά, 15 μόλις μέρες πριν την υπερψήφισή του!

Το πρωτάθλημα τελείωσε στις 17 Μαΐου. Ήταν τότε που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να χάσει και τη δεύτερη θέση, τότε που η ΑΕΚ πανηγύριζε γιατί είχε κερδίσει το σύστημα! Φοβερά πράγματα…

Από τότε στον ΠΑΟΚ δεν έχει γίνει τίποτα! Να έχουν πάθει τέτοιο σοκ που δεν μπορούν να κουνηθούν; Δεν είναι και πολύ παράλογο… Το αυτογκόλ αυτό θα λάβει ιστορικές διαστάσεις. Θα το λέμε επί χρόνια με την ατάκα… «μα να είμαστε τόσο ανόητοι». Ξανά και ξανά και ξανά! Να είσαι καλός και να χάνεις με τον ίδιο τρόπο επί τόσο καιρό… Να χάνεις τόσο σημαντικά πράγματα για το παρόν και το μέλλον! Από τον ΟΦΗ που για 70 λεπτά πέρασε το κέντρο μισή φορά και τον… άδειο Παναθηναϊκό, στο άδειο του γήπεδο. Ε, όχι!

Ο, τι και αν έγινε για τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να ανεχθεί ως τελευταία εικόνα της ομάδας του, αυτό το τραγικό, απογοητευτικό, σοκαριστικό και ποδοσφαιρικά ηλίθιο 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Θέλει επειγόντως να αλλάξει… εικόνα και ατζέντα. Η ΠΑΕ του έχει προαναγγείλει αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία με πλήρη διαχωρισμό εταιρίας-αγωνιστικού και από τότε περιμένει από κάπου να πιαστεί…

Πέρασαν 16-17 μέρες και όλα είναι παγωμένα. Λογικό δεν είναι να συσσωρεύεται ένας μεγάλος εκνευρισμός; Όλα τα μηνύματα που περνάνε φανερώνουν ότι πράγματι ο Σαββίδης έχει αποφασίσει να αλλάξει το μοντέλο. Είναι πολλές οι ενδείξεις για… πολλές αλλαγές και όλοι εύχονται να οδηγήσουν σε καλύτερα, πιο σύγχρονα μονοπάτια, αν και η χημεία των ανθρώπων είναι πιο σημαντική από το όποιο σχέδιο επί χάρτου…

Θυμίζουμε ότι: Ο Σαββίδης μετά από 14 χρόνια που ο ΠΑΟΚ διοικούνταν με το δικό του μοντέλο, αποφάσισε να το αλλάξει. Ο ίδιος πήρε την απόφαση να αλλάξει τη φιλοσοφία που εφάρμοζε στην εταιρία και στο αγωνιστικό. Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος τον εκπροσώπησε και τόνισε: «Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη πηγαίνει σε αυτό το κεφάλαιο με τολμηρές αποφάσεις, ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε σύγχρονο και ευρωπαϊκό οργανισμό. Αυτό το κεφάλαιο θα στηρίζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στο αγωνιστικό και στο διοικητικό μοντέλο. Σε πεδία με σαφείς αρμοδιότητες. Χωρίς επικαλύψεις και ξεκάθαρες κατευθύνσεις».

Στην τοποθέτηση… «κάτι πήγαινε λάθος και αλλάζει», απάντησε: «Δεν κρίναμε μόνο ότι κάτι πήγε λάθος. Είναι η εξέλιξη που απαιτούνται σήμερα. Οι σύγχρονοι οργανισμοί πως λειτουργούν. Αν μείνουμε στάσιμοι δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί».

Τα κρατάμε όλα αυτά, τα υπενθυμίζουμε, περιμένουμε, καταλαβαίνουμε ότι πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλά μέχρι τότε ή μέχρι να φανούν αποτελέσματα, το κοινό θα είναι από δύσπιστο έως αρνητικό. Αφήστε που μέχρι τότε μπορεί να βρουν ευκαιρία οι γνωστοί να διαδώσουν στην Πολωνία, στη Σερβία, στην Γκάνα και στη Γουϊνέα ότι… « ο ΠΑΟΚ ζήτησε δανεικά από τους παίκτες του για να τη βγάλει».

Γερό στομάχι λοιπόν και θα δούμε τη νέα λειτουργία…

* Μέχρι τότε ΑΝ ο ΠΑΟΚ καταφέρει και κλείσει τον Δημήτρη Γιαννούλη με αποφασιστικό τρόπο στη διαπραγμάτευση που γίνεται με την Αουγκσμπουργκ, η κατάσταση διαφοροποιείται σε σημαντικό ποσοστό και κυρίως στα ψήγματα οράματος που περιμένει ο κόσμος…

Ο ΠΑΟΚ και όλοι οι άνθρωποί του έχουν βρει και στόπερ. Έτοιμος είναι κι αυτός σε επίπεδο προεργασίας και φαίνεται ότι ξεκινάει διαπραγμάτευση.

Ο, ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΑΕΚ!

Από εκεί και πέρα ήρθε η μέρα που ΟΛΗ η Ελλάδα περίμενε και γνώριζε! Μόνο συγκεκριμένοι εκπρόσωποι της ΑΕΚ έκαναν ότι δεν ήξεραν πώς θα έπρεπε να κάνουν την κορυφαία και πιο εντυπωσιακή κωλοτούμπα της ιστορίας τους και να ψηφίσουν την πρόταση της ΕΠΟ για τον Λανουά, ελάχιστες ώρες μετά την προσπάθειά τους να πείσουν ότι είναι κατά της Ομοσπονδίας και αρχιδιαιτητή! Εκπληκτικό! Ανεπανάληπτη κυβίστηση σε τόσο λίγο χρόνο…

Τι έλεγε ο διοικητικός τους ηγέτης πριν ελάχιστες ημέρες: «Η ΑΕΚ τα έβαλε με ένα σύστημα δεκαετιών, νταβατζιλίκι. Τώρα το παίζουν παρθένες, κάνανε παρθενορραφή. Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα». Τον αποθέωναν! «Είναι καταπέλτης», έλεγαν! Τον υποστήριζαν και δεν ανέχονταν κουβέντα για το δίκιο των «επιχειρημάτων» του. Τώρα που τα γύρισε όλα με τέτοια ευκολία;

Έλεγε μέσα σε επευφημίες: «Καταφέραμε και ξεριζώσαμε το ελληνικό παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, τα κυκλώματα και τα συστήματα, όλη τη βρωμιά, με το ευ αγωνίζεσθαι. Κάτι που πέρσι γελούσαν, κορόιδευαν, αυτή είναι η μεγάλη νίκη». Και χθες ψήφισε υπέρ του… κυκλώματος και συστήματος το οποίο κατακεραύνωνε! Απίστευτα πράγματα! Δεν πέρασαν ούτε 15 μέρες! Τρομακτικό ρεκόρ! Ανεπανάληπτο!

«Είναι ντροπή όσα συμβαίνουν…» έλεγε τον Μάιο και μόλις πήγαμε Ιούνιο ψήφισε υπέρ του Λανουά γιατί… «τα αξιολόγησε διαφορετικά και η στάση της είναι δυναμική» όπως διέρρευσαν για να απολογηθούν στο κοινό τους!

«Και εσείς οι δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό και όχι τα κουτσομπολιά…» είπε και αναρωτιέμαι: Η αγωγή κατά της ΕΠΟ ισχύει ή… επαναπροσδιορίστηκε μετά την ιστορική φιέστα;

Για όλα όσα είπε και κατήγγειλε επί ένα χρόνο δημιουργώντας τοξικότητα για τις εντυπώσεις (κάτι που χθες αποδείχθηκε) ποια ήταν η συνέπεια; Για το σόου με τις χειρονομίες μπροστά στον Μάκελι που μπορούσε να προκαλέσει χίλιαδυο, απαλλάχθηκε! Στο τέλος όμως παραδέχθηκε ότι οι διαιτησίες ήταν καλές! Όλη την χρονιά ένταση και τοξικότητα, στο τέλος ψήφισε Λανουά!

Γι αυτό και ο κορυφαίος πρόεδρος της φετινής σεζόν στο τέλος είπε: «Του χρόνου εύχομαι οι ομάδες να είναι στο ευ αγωνίζεσθαι, τον δρόμο τον δείξαμε τι σημαίνει ευ αγωνίζεσθαι».

Τ’ ακούσατε όλοι; Κάντε ό τι και η ΑΕΚ… Ετοιμαστείτε λοιπόν για ΤΟ ροντέο…