Ολυμπιακός: Ποιο κανάλι θα δείξει τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν
Το δεύτερο παιχνίδι λοιπόν του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ναϊμέγκεν, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ολλανδία στις 11 Αυγούστου και θα αρχίσει στις 20:30 θα μεταδοθεί από το MEGA. Φυσικά το MEGA έχει δείξει και στο παρελθόν ευρωπαϊκά παιχνίδια των Πειραιωτών στην Ευρώπη αλλά και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Ο πρώτος αγώνας στο Καραϊσκάκη θα διεξαχθεί την Τρίτη 4/8. Θα αρχίσει στις 21:00 και θα είναι σε μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1HD. Να τονιστεί ότι ως προς τον πρώτο αγώνα έχουν ήδη διατεθεί 29.000 εισιτήρια και παρότι είναι περίοδος διακοπών το φαληρικό γήπεδο εκτός απροόπτου θα είναι κατάμεστο από τον κόσμο των Ερυθρόλευκων στη Νο1 φετινή ευρωπαϊκή τους... μάχη.
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