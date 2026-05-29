Ο Ολυμπιακός τιμάει τον τίτλο του. Αλλά μπορεί και παραπάνω

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό της Ευρώπης με αφορμή τα δύο χρόνια από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό που δεν έχει μείνει στην κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ, δεν έχει «κάτσει» πάνω σε εκείνη την ιστορική επιτυχία του.

Ο Ολυμπιακός τιμάει τον ευρωπαϊκό τίτλο που κατέκτησε τον Μάϊο του 2024, πριν ακριβώς δύο χρόνια. Και τον τιμάει εκεί που πρέπει, μέσα στα γήπεδα. Πώς; Μα με το παιχνίδι του, τα αποτελέσματα του.

Τη σεζόν 2024-25 έπαιξε στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και τερμάτισε στην κορυφαία 8άδα, κερδίζοντας μεταξύ άλλων την Πόρτο εκτός έδρας και έχοντας την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης με μόλις τρία γκολ παθητικό σε οκτώ αγώνες. Ήταν 7ος στη βαθμολογία, ισοβαθμώντας με την 6η Λιόν και ξεπερνώντας συλλόγους όπως οι Ρόμα, Πόρτο, Ρέϊντζερς, Άγιαξ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Γαλατασαράϊ, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας, Μπράγκα, Χόφενχαϊμ.

Τη σεζόν 2025-26 έπαιξε στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και τερμάτισε στην πρώτη 24άδα, κερδίζοντας μεταξύ άλλων την Μπάγερ Λέβερκουζεν εντός έδρας και τον Άγιαξ εκτός έδρας. Ήταν 18ος στη βαθμολογία, ισοβαθμώντας με την 17η Μπορούσια Ντόρτμουντ και ξεπερνώντας συλλόγους όπως οι Μπενφίκα, Μαρσέϊγ, Νάπολι, Μονακό, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ, PSV, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αλλά και πάλι Γαλατασαράϊ, Άγιαξ.

Είναι τεράστια υπόθεση αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός σε επίπεδο League Phase Τσάμπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ. Και ασφαλώς πρέπει να το συνεχίσει και τη φετινή σεζόν, είτε στη μία διοργάνωση, είτε στην άλλη-ιδανικά στο Τσάμπιονς Λιγκ. Γιατί αυτή είναι μαγκιά. Να έχεις ως κλαμπ συνέχεια, διάρκεια, σταθερότητα, συνέπεια.

Από εκεί και πέρα, ωστόσο, πάντα υπάρχει και το παραπάνω. Κι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει τη δυναμική για το παραπάνω. Εννοώ όταν φτάσει η ώρα των νοκ άουτ αγώνων, να είναι πιο δυνατός. Έτσι ώστε να κοντράρει ακόμη περισσότερο η, να αποκλείει είτε μία ομάδα-ευχάριστη έκπληξη όπως η Μπόντο Γκλιμτ στο Γιουρόπα Λιγκ, είτε μία ομάδα που εμπνέει το σεβασμό όλων όπως η Μπάγερ Λέβερκουζεν στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Και για να γίνει αυτό, πρέπει πολύ απλά να δυναμώσει ως ομάδα, περισσότερο. Τι εννοώ-πάμε πίσω στα δύο παιχνίδια από τα οποία ουσιαστικά αποκλείστηκε στη φάση των νοκ άουτ

Ας θυμηθούμε την ενδεκάδα του στο Μπόντο-Ολυμπιακός 3-0: Τζολάκης, Ρόντινεϊ, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Πάλμα. Έπρεπε να ήταν πιο δυνατή η ενδεκάδα του.

Ας θυμηθούμε και τι έγινε στο Ολυμπιακός-Μπάγερ Λέβερκουζεν 0-2: Όταν βγήκε λόγω τραυματισμού ο Πιρόλα, μπήκε ο Μπιανκόν. Έπρεπε να ήταν πιο δυνατός ο πάγκος του.

Αν γίνουν οι σωστές αναλύσεις και ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, ο Ολυμπιακός θα μπορεί και παραπάνω στην Ευρώπη.

Άσχετο: Το δήλωσε το νέο αστέρι της Λειψίας (12 γκολ στη φετινή Μπουντεσλίγκα), ο 19χρονος κυνηγός Γιάν Ντιομαντέ, διεθνής με την Ακτή Ελεφαντόδοντος, ότι είχε δοκιμαστεί, μεταξύ άλλων, κι από τον Ολυμπιακό! Όπως και από Τσέλσι, Μπούρνεμουθ και Κρίσταλ Πάλας.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αν μη τι άλλο είναι εντυπωσιακό το δεδομένο που ισχύει τη φετινή σεζόν για τον Μουζακίτη αναφορικά με τη διαχείριση του από τον Μεντιλίμπαρ.

Από τη μία τον έβαλε και στα 10 παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ, και δη στα εφτά στην αρχική ενδεκάδα, στα δύο από ένα ημίχρονο και λίγα λεπτά μόνο με την Άρσεναλ.

Από την άλλη, τον έβαλε βασικό στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, τον περασμένο Σεπτέμβριο με τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο κι έκτοτε δεν τον ξαναείχε ποτέ στην αρχική ενδεκάδα εντός ντέρμπι πρωταθλήματος! Τον έβαζε μόνο αλλαγή.

Σε ντέρμπι βασικός ο Μουζακίτης έπαιξε μόνο στο Κύπελλο, στην ήττα 0-2 από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

