Τσαμπούρης στο Gazzetta: «Όταν είδα το πέναλτι του Χατσίδη είπα: "Όχι πάλι με χέρι"»!
Πριν από 25 μέρες ο ΟΦΗ πέτυχε τη μεγαλύτερη εγχώρια ποδοσφαιρική έκπληξη της τελευταίας 20ετίας και μια από τις σπουδαιότερες επιτυχίες στην ιστορία του. Μπορεί να χρειάστηκε να περάσουν 39 χρόνια και πολλές αντιξοότητες, όμως οι Κρητικοί κατάφεραν να φέρουν και πάλι το Κύπελλο Ελλάδας στη Μεγαλόνησο.
Φυσικά τα «φώτα» πέφτουν στους... προφανείς πρωταγωνιστές. Στους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο έπος του Βόλου, στον Χρήστο Κόντη που αποτέλεσε τον ποδοσφαιρικό «αρχιτέκτονα» αυτής της επιτυχίας και φυσικά στον αναμορφωτής της νέας εποχής του συλλόγου, Μιχάλη Μπούση. Βέβαια υπάρχουν ακόμα πολλοί βασικοί συντελεστές που προσέφεραν τα μέγιστα, ώστε ο ΟΦΗ να κατακτήσει ξανά τρόπαιο και μάλιστα να εξασφαλίσει για πρώτη φορά συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Δεδομένα από τους μεγάλους αφανείς «ήρωες» του κλαμπ είναι ο Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος είναι μέλος της «οικογένειας» του Ομίλου από το καλοκαίρι του 2022. Στα 39 του χρόνια και προερχόμενος από μια «γεμάτη» καριέρα 16 χρόνων σε Ελλάδα και Κύπρο είναι ο Υπεύθυνος του Ποδοσφαιρικού τμήματος του ΟΦΗ, με την παρουσία του στον σύλλογο να είναι καταλυτική, έχοντας πολλές αρμοδιότητες στην καθημερινότητα της κλαμπ. Από τον αγωνιστικό σχεδιασμό, σε συνεργασία με τον εκάστοτε προπονητή και το τμήμα scouting (Χρήστος Παπαντωνόπουλος - Δημήτρης Μάρκος), μέχρι τη διαχείριση των κρίσεων που αντιμετωπίζει ανά καιρούς η ομάδα, είναι πάντα εκεί για την ομάδα.
Ο Σάββας Τσαμπούρης μίλησε στο Gazzetta για τον θρίαμβο του ΟΦΗ στον Βόλο, τη δουλειά του στο κλαμπ, τον Χρήστο Κόντη, τον Μιχάλη Μπούση τη φιλοσοφία στις μεταγραφικές αναζητήσεις των Κρητικών και όχι μόνο...
«Θα χρειαστεί καιρός για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της επιτυχίας»
Έχουν περάσει αρκετές μέρες από τον τελικό. Έχετε συνειδητοποιήσει τι πετύχατε;
«Ακόμη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας. Νομίζω θα χρειαστεί καιρός για να το συνειδητοποιήσουμε πραγματικά. Είναι μια τεράστια επιτυχία για τον σύλλογο να κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος μετά από 39 χρόνια και μαζί με αυτήν την κατάκτηση να εξασφαλίζει και ευρωπαϊκή συμμετοχή, κάτι που αλλάζει το πρεστίζ της ομάδας. Είναι και μια επιβράβευση.
Ήταν καταπληκτική εκείνη η Δευτέρα, δυο μέρες μετά τον τελικό, με το ανοιχτό λεωφορείο, όπου εκεί καταλάβαμε το πόσο χαρά δώσαμε στον κόσμο. Από μικρά παιδιά μέχρι ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Τότε συνειδητοποιήσαμε πιο έντονα το μέγεθος της επιτυχίας».
Τώρα που έχουν πέσει οι παλμοί, ποια είναι η πιο «δυνατή» εικόνα που σου έχει μείνει περισσότερο από τον τελικό;
«Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη σε κάποιες στιγμές που κάποια γκολ δεν τα είχα δει! Τα είδαμε καθαρά μόνο στο βίντεο μετά από μέρες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στο πέναλτι του Ισέκα νόμιζα από εκεί που ήμουν πως η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας και όχι στην άλλη γωνία.
Αυτό που μου έχει μείνει πολύ έντονα είναι ότι σε κάθε γκολ έφευγε όλος ο πάγκος για να πανηγυρίσει στην εξέδρα. Σε κάποια στιγμή κοιτάω πίσω και είμαστε μόνο εγώ, ο Χρήστος Κόντης και δύο-τρεις συνεργάτες. Οι υπόλοιποι — παίκτες, φροντιστές, φυσιοθεραπευτές, γιατροί — δεν είχε μείνει κανένας! Ήταν έκρηξη χαράς. Για να πανηγυρίσουμε τα δυο γκολ που ήταν στην άλλη άκρη κάναμε... σπριντ 100 μέτρα! Από κράμπες πήγαμε καλά πάντως (γέλια)».
Τι θεωρείς ότι ήταν το «μυστικό» της φετινής επιτυχίας;
«Σίγουρα βγήκαμε σοφότεροι από την περσινή μας εμπειρία. Αυτό δείχνει ότι ήμασταν άνθρωποι που δουλέψαμε, άνθρωποι έξυπνοι και προσπαθήσαμε τα "λάθη" μας, όσα δεν διαχειριστήκαμε καλά, να τα αλλάξουμε. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και ο Χρήστος Κόντης με το επιτελείο του.
Φέτος ήμασταν προετοιμασμένοι ακόμη και για το ενδεχόμενο να μείνουμε πίσω στο σκορ. Λέγαμε πως ακόμα και να μέναμε πίσω στο σκορ δεν έγινε κάτι. Ο προπονητής το έλεγε συνέχεια στα meetings: "Ακόμη κι αν δεχτούμε γκολ έχουμε 80-90 λεπτά μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως έχουμε σχεδιάσει. Δεν αλλάζει κάτι".
Όταν δεχθήκαμε το πρώτο γκολ, όλοι μουδιάσαμε. Δεν θα πω ότι δεν ήρθαν μνήμες περσινές. Μέσα μας είπαμε "όχι πάλι" αλλά είπαμε πως θα μείνουμε συγκεντρωμένοι, δεν αλλάζει κάτι, έχουμε βάλει ένα στόχο, ξέρουμε ποιος είναι και νομίζω πως δικαιωθήκαμε. Η πλειονότητα των ποδοσφαιριστών ήταν και στον περσινό τελικό. Χριστογεώργος, Σαλσέδο, Φούντας, Νους, Καραχάλιος, Ανδρούτσος και παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο όπως ο Λαμπρόπουλος. Αυτοί ήταν στον περσινό τελικό και τους έγινε βίωμα πως δεν θα μας πάρει από κάτω και δεν θα το παρατήσουμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Όχι ότι το παρατήσαμε στο ΟΑΚΑ. Απλά δεν το διαχειριστήκαμε όσο καλά θα έπρεπε».
Το επίτευγμα μεγαλώνει και από το γεγονός πως η ομάδα... μεταμορφώθηκε συνολικά μετά την έλευση του Χρήστου Κόντη. Πως άλλαξε το «τσιπ» της ομάδας;
«Νομίζω πως το turning point, που είναι και της μόδας, ήταν η ήττα από την ΑΕΚ πριν τα Χριστούγεννα. Μπορεί να ακούγεται περίεργο. Είναι πριν τις γιορτές, προερχόμαστε από μια νίκη επί του Πανσερραϊκού που, παρόλο ότι ήρθε 3-0, ο Πανσερραϊκός έχασε πέναλτι στο 0-0 και υπήρξαν αποδοκιμασίες, όμως τελικά κερδίσαμε. Σε εκείνο το ματς με την ΑΕΚ παίξαμε πολύ καλά, με διαφορετικό σχηματισμό, που οφείλεται στον κύριο Κόντη, κάναμε πάρα πολύ καλή εμφάνιση και παρότι χάσαμε, εκεί καταλάβαμε ότι γυρνάει η χρονιά και μπορούμε να τη γυρίσουμε. Παρόλο που χάσαμε βρήκαμε αυτοπεποίθηση να το γυρίσουμε. Έτσι νιώθαμε όλοι.
Μετά ήρθε ο Γενάρης και μετά τις διακοπές είχαμε τα πρώτα παιχνίδια με τον Αστέρα, μια ομάδα πάρα πολύ σοβαρή, καλού επιπέδου και χρόνια στην Α' Εθνική, την οποία νικήσαμε Τετάρτη - Κυριακή, σε Κύπελλο - πρωτάθλημα και μετά πήγαμε και κάναμε τη μεγάλη πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το turning point ήταν η ήττα μας από την ΑΕΚ. Εκεί είδαμε έναν άλλο ΟΦΗ. Οι παίκτες πίστεψαν στους εαυτούς τους και σε αυτό που τους διδάσκει ο Κόντης. Αυτό που ήθελε να δει ο Κόντης πλέον το έβλεπε στο χορτάρι».
Τι άνθρωπο συνάντησες όταν ήρθε ο Κόντης;
«Τα χαρακτηριστικά που τον βοήθησαν είναι ότι είναι φιλόδοξος, με πνεύμα και νοοτροπία νικητή και συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένη φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο, που προσπάθησε να περάσει από την πρώτη στιγμή, χωρίς να παρεκκλίνει. Συνάντησα έναν άνθρωπο που ήρθε και παρότι η ομάδα δεν ήταν στα καλύτερα της ήταν τόσο φιλόδοξος, με πνεύμα νικητή, αυτοπεποίθηση και με συγκεκριμένο πλάνο, επειδή δεν έφταναν μόνο τα υπόλοιπα. Όταν ήρθε ο κύριος Κόντης πρόσθεσε αυτά τα στοιχειά, με την καθημερινή δουλειά, τις προσλαμβάνουσες των παικτών και τη δουλειά όλου του team, επειδή σε μια ομάδα πρέπει να είναι όλοι στην ίδια σελίδα, από τον φροντιστή μέχρι τον ιδιοκτήτη».
Θεωρείς ότι ήρθε και με στόχο να αποδείξει την αξία του κιόλας μέσω του ΟΦΗ επειδή δεν πήρε την ευκαιρία του στον Παναθηναϊκό;
«Νομίζω πως ο Χρήστος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το απαντήσει. Πιστεύω πως με την αυτοπεποίθηση που έχει δεν έχει την ανάγκη να αποδείξει τίποτα».
Ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε την ομάδα ενώ ήταν σε μικρή απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη αλλά όπως έχει πει από την πρώτη ημέρα έλεγε πως ο ΟΦΗ θα πάρει το Κύπελλο. Πως το «άκουγες» αυτο;
«Μας έδινε φιλοδοξία και τον τόνο στην ομάδα. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: "Ο ΟΦΗ δεν είναι ομάδα για αυτές τις θέσεις, ούτε οι ίδιοι οι παίκτες είστε για εκεί. Θα τον βρούμε τον τρόπο και θα ανελιχτούμε". Αυτό έγινε. Δείχνει άνθρωπο φιλόδοξο και δίνει αυτοπεποίθηση στους παίκτες. Δεν ήρθα για να σωθούμε, να τερματίσουμε 9οι - 10οι και να περάσει η χρονιά. Μπορεί να γίνει κι αυτό. Όμως ο τρόπος που διαχειρίστηκε την κατάσταση από την πρώτη μέρα ήταν τελείως διαφορετικός».
«Turning point η ήττα από την ΑΕΚ, ο Κόντης είναι φιλόδοξος και έχει νοοτροπία νικητή»
«Τιμή για το ποδόσφαιρο μας που υπάρχει ο Μιχάλης Μπούσης, η πίεση σε κάνει καλύτερο»
Ποιον προπονητή από την καριέρα σου σου θυμίζει ο Κόντης;
«Καλή ερώτηση και έχω αλλάξει και πολλούς! Δεν μπορώ να τον συγκρίνω με κάποιον. Είναι τελείως διαφορετικό το πως αντιλαμβάνεσαι έναν προπονητή ως ποδοσφαιριστής και πολύ διαφορετικό από την πλευρά που είμαι εγώ, τη διοικητική. Όταν είσαι παίκτης η τριβή δεν είναι τόσο μεγάλη. Εγώ με τον Χρήστο Κόντη είμαστε κάθε μέρα μαζί, για πολλές ώρες. Συζητάμε, αναπτύσσουμε ιδέες και έχουμε μια προσωπική σχέση, ξεπερνώντας τα όρια του ποδοσφαίρου. Σαν ποδοσφαιριστής μένεις στα τυπικά: 4-2-3-1 και τι θα κάνεις στο γήπεδο. Δεν μπορώ να φέρω μια ολιστική προσωπικότητα από έναν προπονητή για να τον συγκρίνω. Έχουν περάσει και πολλοί, οπότε που να τους θυμηθώ».
Αναφέρθηκες στη συνεργασία και με τον ιδιοκτήτη, τον Μιχάλη Μπούση, ο οποίος επίσης είχε θέσει ως στόχο το Κύπελλο στις δύσκολες μέρες. Πως είναι η κοινή σας πορεία αυτά τα χρόνια;
«Εξαιρετικός Κύριος, με το «Κ» κεφαλαίο. Άνθρωπος με ξεκάθαρη ιδέα για το ποδόσφαιρο και γενικά για τον αθλητισμό. Ευγενικός και πολύ ωραίος άνθρωπος, όπως και ο γιος του, ο Δημήτρης, τον οποίο βλέπουμε πιο συχνά, σε σχέση με τον αλλο και έχει ρόλο αντιπροέδρου στην ομάδα. Εξαιρετική οικογένεια και νομίζω πως είναι τιμή για το ποδόσφαιρο μας που υπάρχει και νομίζω πως το έχετε καταλάβετε όλοι. Ένας άνθρωπος που ασχολείται καθαρά και μόνο με το ποδόσφαιρο».
Έκανες αναφορά σε αυτό το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, στο οποίο το κλίμα ήταν βαρύ και μάλιστα υπήρχε και άσχημο πανό για τη διοίκηση... Πόσο άδικο είναι για έναν άνθρωπο που έχει κάνει τέτοια επένδυση και έχει κρατήσει τον ΟΦΗ σε τέτοιο επίπεδο να δέχεται τέτοια κριτική και μάλιστα μεσούσης της σεζόν;
«Σίγουρα όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό υπάρχει και η κριτική. Πολλές φορές δίκαιη ή άδικη, αλλά πρέπει να ζεις με αυτήν. Ο αθλητισμός έχει πίεση, έχει κριτική, έχει πανό, έχει δημοσιογράφους, έχει ΜΜΕ. Πρέπει να μη σε επηρεάζουν. Πάλι, πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μπούσης σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι άδικο αλλά το ποδόσφαιρο είναι σκληρός χώρος που δεχόμαστε κριτική καθημερινά. Ειδικά ο ιδιοκτήτης».
Είναι και καλό και κακό που ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Είχε προκύψει από αυτήν την πίεση θέμα να φύγει ο κύριος Μπούσης;
«Προφανώς αναφέρεσαι σε κάποια δημοσιεύματα, για κάποια story στο Instagram. Εμείς, οι άνθρωποι που δουλεύουμε στην ομάδα, ποτέ δεν είχαμε ενημέρωση πως ο κύριος Μπούσης είχε σκέψεις ή επιθυμία να αποχωρήσει. Είναι απαιτητικός ο κόσμος του ΟΦΗ. Έχει ζήσει μεγάλες στιγμές και θέλει την ομάδα να τη βλέπει όπως τώρα, σε υψηλές θέσεις και με κατακτήσεις. Θεωρώ πως η πίεση σε κάνει καλύτερο και σε βοηθάει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό σε ότι κι αν κάνεις».
«Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει πάει στην ταχύτητα και την ταχυδύναμη, θέλουμε παιδιά με κίνητρο και φιλοδοξία»
Eκτός του Κόντη σημαντική προσφορά στην αλλαγή εικόνας της ομάδας στο δεύτερο μισό της σεζόν ήταν ένα «δικό σου» κομμάτι. Η ενίσχυση την χειμερινή μεταγραφική αγορά, με παίκτες που βγήκαν σε «απόλυτο» βαθμό και έπαιξαν στον τελικό....
«Δεν είναι 100% "δική μου" δουλειά αλλά είναι ομαδική δουλειά. Θέλω να αναφερθώ σε δυο συνεργάτες που δεν παίρνουν ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας, όπως είναι ο Χρήστος Παπαντωνόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος, που είναι οι σκάουτ, οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά πάνω σε αυτό. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία και στο κομμάτι των μεταγραφών έχει άποψη ο προπονητής, όπως θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται. Δεν γίνεται ο προπονητής να μένει εκτός στο κομμάτι των μεταγραφών.
Τον Γενάρη θέλαμε να βρούμε κάποια παιδιά με προσωπικότητα, που να ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα και να μπορούν να βοηθήσουν άμεσα. Γι' αυτό από τις αρχές Δεκέμβρη κινηθήκαμε για τον Πούγγουρα και τον Ισέκα, οι οποίοι δεν είχαν ομάδα εκείνη την περίοδο, αλλά πήραμε το ρίσκο πως με έναν μήμα κοντά μας θα ήταν έτοιμοι μέχρι το Super Cup, στις 3 Γενάρη. Ο Γιώργος Κανελλόπουλος είναι ένα παιδί με εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως προερχόμενος από τον Αστέρα ήξερε τι θα βρει εδώ, όπως και ο Νίκος Αθανασίου που ήρθε από τη Ρίο Άβε. Είναι και ο Ρομάνο, παίκτης - project, που είναι πάνω στη φιλοσοφία μας.
Νομίζω πως την ώρα που πήραμε αυτές τις αποφάσεις ήταν οι σωστές. Ποτέ δεν ξέρεις πως θα εξελιχθεί μια μεταγραφή. Φάνηκε πως μας βοήθησαν όλα τα παιδιά, επειδή είχαν ρόλο σε όλη την πορεία, τόσο στην κατάκτηση του Κυπέλλου, όσο και στο ότι τερματίσαμε στην 6η θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος».
Μίλησες για τη φιλοσοφία σας στις μεταγραφές. Ποιο είναι το πλάνο σας στην αγορά;
«Υπάρχουν κάποιες σταθερές που προσπαθήσαμε να τις βάλουμε πριν δυο χρόνια, όταν ουσιαστικά άλλαξε η ομάδα και έκλεισε ένας κύκλων κάποιων παιδιών που ήταν χρόνια στην ομάδα. Είχαμε κίνητρο να αλλάξουμε τον τρόπο που παίζουμε. Όχι τακτικά. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει πάει πλεόν στην ταχύτητα και την ταχυδύναμη, οπότε το βάλαμε ως κύριο χαρακτηριστικό. Θέλαμε παιδιά με κίνητρο και φιλοδοξία. Γι' αυτό μιλάμε με τους μεταγραφικούς στόχους, καθώς κίνητρο και φιλοδοξία δεν έχει μόνο ένα παιδί 20 χρονών αλλά και ένας παίκτης στα 35. Γι' αυτό κάνουμε ένα video call, ώστε να μάθουμε πληροφορίες για να είμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση.
Σίγουρα θέλαμε ελληνοποίηση της ομάδας και να προσπαθήσουμε να βάλουμε το ελληνικό στοιχείο, το οποίο φέρνει πιο άμεση προσαρμογή. Συν, πάντα, ένα μεγάλο κομμάτι που είναι η φιλοσοφία της ομάδας εδώ κι 8 χρόνια, από όταν ήρθε ο κύριος Μπούσης, να προωθούμε παιδιά από τις ακαδημίες. Στοχευμένα και σιγά - σιγά.
Είδαμε τον Αποστολάκη και τον Θεοδοσουλάκη ότι είναι παίκτες πρώτης ομάδας εδώ και 4 χρόνια, ο Παύλος Καινουργιάκης έγινε φέτος και έκανε 6-7 συμμετοχές, ενώ είναι γεννημένος το 2008. Είναι ο Λευτέρης Κοντεκάς που είναι ένα παιδί - project, ο οποίος είχε έναν τραυματισμό που τον άφησε λίγο πίσω. Είναι και ο Μάνος Χνάρης. Παιδιά που είναι μόνιμα στην πρώτη ομάδα, μπαίνουν σε αποστολές και παίρνουν παιχνίδια. Είναι κι άλλα παιδιά που έρχονται. Πάνω - κάτω αυτά.
Αυτό θέλει πολλή δουλειά όλο το χρόνο. Δεν μπορείς να περιμένεις τη μεταγραφική περίοδο για να προετοιμαστείς όσο κατάλληλα θέλεις. Θέλει δουλειά σε συνεργασία με το προπονητικό επιτελείο, για να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουν, ώστε και εμείς να στοχεύσουμε καλύτερα. Το σημαντικό είναι ότι θέλει δουλειά αφού έρθει ο παίκτης. Είναι πολύ σημαντικό και το έχω βιώσει ως ποδοσφαιριστής. Πολλές φορές δίνουμε όλη μας την ενέργεια στις διαπραγματεύσεις για να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή και μετά χαλαρώνουμε.
Για μένα, το πιο σημαντικό κομμάτι ξεκινά όταν έρθει ο παίκτης. Να συνεχίσεις να δουλεύεις όλο το χρόνο, να είσαι κοντά του, να τον βοηθήσεις στην προσαρμογή, να τον βοηθήσεις στις δυσκολίες του και να έχεις υπομονή. Είναι καινούργιο περιβάλλον, καινούργιο σύστημα, καινούργιος προπονητής, καινούργια κοινωνία και καινούργιοι συμπαίκτες. Πρέπει να είσαι κοντά στον παίκτη και να έχεις υπομονή.
Παράδειγμα ο Τιάγκο Νους. Στο πρώτο του παιχνίδι χάσαμε από την ΑΕΚ με 3-0 και βγήκε αλλαγή. Αν έβλεπε κάποιος αυτό το παιδί ίσως έλεγε "μάλλον αποτύχαμε". Δεν σκέφτεται ότι είναι ένα παιδί που πέρασε πρώτη φορά τον Ατλαντικό, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα και ήρθε σε ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Άρα θέλει πολλή δουλειά κι από εμάς κι από το επιτελείο κι από τους προπονητές. Επικοινωνούμε και συνεχίζουμε τη δουλειά καθ' όλη τη διάρκεια. Αυτό είναι το πλάνο μας αυτά τα δύο χρόνια».
Είναι αξιοσημείωτο πως ο ΟΦΗ παρά την πίεση από τον κόσμο και τους υψηλούς στόχους στηρίζει τόσο πολύ τους Έλληνες και δείχνει υπομονή για τα παιδιά της ακαδημίας...
«Αυτό το Κύπελλο είναι δικαίωση για όλους μας. Μια χρονιά μπορεί να είναι καλή και ας τερματίσεις 6ος, όμως το τρόπαιο μένει. Είναι μια σφραγίδα για εμάς ότι συνδυάστηκε με αυτό. Θα βλέπουν τον τελικό σε λίγα χρόνια και θα ξεχωρίζουν ότι έπαιζαν τόσοι Έλληνες και δυο παιδιά από την ακαδημία άρα αυτό το πλάνο έχει επιτυχία.
Φυσικά παίζουν μεγάλο ρόλο οι ποιοτικοί ξένοι που έρχονται και πως τους βάζεις στο κλίμα. Δεν είναι εύκολο να πεις κάνω ελληνοποίηση της ομάδας και κάθε φορά να είναι καλοί και να πετυχαίνουν. Φυσικά υπάρχει και ο παράγοντας τύχη. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει το δοκάρι και μέσα πετυχημένος - δοκάρι και έξω αποτυχημένος. Αλλά προτιμώ να έχουμε μια ξεκάθαρη φιλοσοφία για το πως δουλεύουμε και μακάρι να πετυχαίνουμε».
Ο ΟΦΗ έχει εξελιχθεί σε Νο.1 προορισμό για Έλληνες ποδοσφαιριστές, καθώς εκτός από νέα παιδιά έρχονται και ποιο έμπειροι που ψάχνουν το «restart», όπως ο Φούντας και ο Ανδρούτσος. Πως το έχετε καταφέρει αυτό;
«Νομίζω είναι η φιλοσοφία της ομάδας αυτά τα χρόνια που διοικεί ο κύριος Μπούσης αλλά και το DNA της ομάδας. Έχει οικογενειακό κλίμα που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Από όταν φτάνεις στο προπονητικό κέντρο το αντιλαμβάνεσαι. Έχει ένα διαφορετικό vibe που κι εγώ δεν είχα συνηθίσει ως ποδοσφαιριστής. Ίσως φταίει το νησί, ίσως οι άνθρωποι που ήταν εδώ πριν από εμάς. Αυτό το στοιχείο βοηθάει από μόνο του τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Μετά, έχουμε ένα προπονητικό κέντρο που νιώθεις άνετα. Έχουμε τον κύριο Πουρσανίδη που είναι ποδοσφαιράνθρωπος με χρόνια εμπειρίας και είναι πάντα εκεί. Προσπαθούμε όσοι έχουμε σχέση με το ποδόσφαιρο να ξέρουμε τι θέλει ένας ποδοσφαιριστής. Αφορά φυσικά και τα ίδια τα παιδιά που δίνουν το κάτι παραπάνω.
Ανέφερες κι εσύ δύο περιπτώσεις. Ο Ταξιάρχης ήρθε από την Τουρκία και την Τράμπζονσπορ με μεγάλη καριέρα στο MLS και στην Αυστρία. Από την πλευρά του ο Θανάσης έψαχνε το κατάλληλο βήμα στη μετά Ολυμπιακού καριέρα για να νιώσει σημαντικός σε μια ομάδα».
Αναφέρθηκες σε έναν σημαντικό άνθρωπο για τον ΟΦΗ, τον Ηλία Πουρσανίδη, ο οποίος έχει μεγάλη προσφορά στην «αναγέννηση» του κλαμπ...
«Τα λέει όλα ότι είναι 8 χρόνια μαζί με τον κύριο Μπούση. Είναι αυτός που εμπνεύστηκε όλο αυτό στο φιλικό για τον κύριο Γκέραρντ. Τότε μπήκε η ιδέα. Είναι συνυφασμένος με τον ΟΦΗ, καθημερινά εκεί. Δίνει μάχη και βοηθάει σε όλες τις καταστάσεις».
Στην πορεία για την κατάκτηση του Κυπέλλου έπαιξε ρόλο και η εξαιρετική δουλειά που γίνεται στην Elite Ακαδημία. Σε ένα βαθμό «ευνοήθηκε» η ομάδα από τον κανονισμό για αναγκαστική συμμετοχή νεαρού Έλληνα...
«Φαίνεται πως η δουλειά αποδίδει καρπούς. Είναι πολύ σοβαρή δουλειά, στην οποία μπήκαν οι βάσεις τα προηγούμενα χρόνια. Το σχέδιο της Ακαδημίας μπορούν να την εξηγήσουν μόνο όσοι την τρέχουν. Ο κύριος Βενετίδης τώρα και παλιότερα άνθρωποι όπως ο κύριος Ελευθεριάδης και ο κύριος Σαμαράς.
Όλο αυτό ξεκινάει από τη φιλοσοφία του κυρίου Μπούση, ο οποίος θέλει να βασιζόμαστε στις ακαδημίες και γι' αυτό επίσης δουλεύει καθημερινά ο κύριος Πουρσανίδης. Είναι μεγάλη χαρά να προσεγγίζουμε παιδιά βλέποντας πως υπάρχει ένα πλάνο».
«Το Κύπελλο είναι δικαίωση για όλους μας, το DNA του ΟΦΗ βοηθάει τους Έλληνες»
«Κρήτη σημαίνει ΟΦΗ, μας πέταγαν στο λεωφορορείο από... παπούτσια μέχρι γυναικείες τσάντες»
Τι σημαίνει ο ΟΦΗ για τον κόσμο του Ηρακλείου;
«Πάθος. Η ζωή τους όλη! Κρήτη σημαίνει ΟΦΗ. Το βλέπεις και στα καλά και στα άσχημα, από ακραία χαρά σε ακραία απογοήτευση».
Υπάρχει κάτι που σου «έμεινε» στους πανηγυρισμούς με το λεωφορείο;
«Πάρα πολλά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ανά 5 μέτρα ο κόσμος πετούσε οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς για να πάρει μια υπογραφή. Παπούτσια και περπατούσαν ξυπόλητοι μέχρι να το πάρουν πίσω, τσάντες γυναικών που δεν είναι ότι πιο σύνηθες. Μας προσέγγιζαν και μεγάλοι άνθρωποι.
Ανά 5 μέτρα με έναν μαρκαδόρο οι παίκτες έβαζαν υπογραφές σε ότι μπορείς να φανταστείς. Άνθρωποι όλων των ηλικιών στους δρόμους για το Κύπελλο. Φυσικά είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο για όσους έζησαν το προηγούμενο Κύπελλο και τις μεγάλες στιγμές.
Μην ξεχνάμε πως ο ΟΦΗ δεν ήταν στα καλύτερα του τα προηγούμενα χρόνια. Έφτασε Γ' Εθνική, αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα. Έζησαν πολύ άσχημες στιγμές».
Έζησες τελικούς τώρα με τον ΟΦΗ αλλά έζησες τελικό και όσο ήσουν ποδοσφαιριστής, με τον Αστέρα AKTOR. Ήταν ένας τελικός που είχε συζητηθεί τότε κόντρα στον Ολυμπιακό με τον τρόπο που ήρθε η ήττα. Θα ήθελα να μου πεις τη δική σου σύγκριση...
«Θα σου πω τι ένιωσα όταν είδα το χέρι του Χατσίδη στο σουτ του Σενγκέλια και λέω μέσα μου "όχι πάλι με χέρι" (γέλια). Όχι πάλι με χέρι. Για μένα είναι περισσότερο δικαίωση πγια τα χρόνια αυτά που δουλεύω εκτός ποδοσφαίρου. Είναι ο πρώτος μου τίτλος. Από τις ομάδες που αγωνίστηκα, μόνο με τον Αστέρα έφτασα κοντά να κατακτήσω έναν τίτλο. Δεν έπαιξα σε top, top επίπεδο υψηλών ομάδων για να διεκδικήσω. Μέσα μου έλεγα πριν τον τελικό, δεν γίνεται να το χάσουμε και αυτό».
«Το Κύπελλο είναι αφιερωμένο στην οικογένεια μου για τις πολλές ώρες που δεν είμαι εκεί»
Που αφιέρωσες το Kύπελλο τη στιγμή που το σήκωσες;
«Το αφιερώνω στους ανθρώπους που ταλαιπωρώ όλα αυτά τα χρόνια (γέλια). Σαν ποδοσφαιριστής ήταν η οικογένεια η οποία με μεγάλωσε και από κάποια στιγμή και μετά, η οικογένεια που έχω δημιουργήσει εγώ, με στηρίζει πάρα πολύ, είναι κοντά μου, είναι δίπλα μου και επειδή εμείς λείπουμε πάρα πολλές ώρες από το σπίτι πια λόγω αυτής της δουλειάς.
Σαν ποδοσφαιριστής ήταν πιο ωραία, είναι πολύ ωραίο να τους το αφιερώσεις γιατί περνούν πολλές ώρες μόνοι τους, περνούν πολλές ώρες που δεν είμαι εκεί, είναι δύσκολα και για αυτούς, οπότε νομίζω ότι αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρώ, που είναι μαζί μου, είναι η στιγμή το κύπελλο για να τους το αφιερώσω».
Έχει υπάρξει πολλή δύσκολη στιγμή με την οικογένεια σου;
«Δεν έχει υπάρξει κάποια τέτοια στιγμή γιατί γνωρίζουμε τις δυσκολίες του επαγγέλματος και είμαι έτσι και σαν άνθρωπος που τις δυσκολίες του επαγγέλματος να μην τις περνάω στο σπίτι ή να κάνω το αντίστροφο στη δουλειά. Οπότε όσο μπορείς να τα διαχωρίζει. Δεν είχε έρθει η στιγμή να μην μπορώ να τα διαχωρίσω και εύχομαι να μην έρθει».
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεις αυτή την ισορροπία;
«Δύσκολο αλλά επειδή αγαπάς και τα δύο εξίσου. Βρίσκεις την ισορροπία και το καταφέρνεις. Δεν είναι εύκολο αλλά δεν είμαι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος σε αυτόν τον χώρο. Από τους παίκτες μέχρι τους προπονητές και τα στελέχη, νομίζω ότι βαδίζουμε όλοι σε αυτό το κομμάτι».
Πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, το γεγονός ότι η ομάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση;
«Σίγουρα είναι τεράστια η πρόκληση, είναι πρωτόγνωρη για εμάς, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σχεδιάσουμε και έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός.
Αν δεν κάνω λάθος, για εμάς θα είναι 27 παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα. Να συμπληρώσεις ευρωπαϊκή λίστα, όπου εδώ είναι το καλό με την ακαδημία καθώς δεν έχουμε πρόβλημα και θα έχουμε από ότι φαίνεται θέμα στο κομμάτι της λίστας Α, λίστας Β με τους παίκτες που έχουν μεγαλώσει στο κλαμπ. Αυτές οι θέσεις είναι εύκολες.
Πολλά παιχνίδια, διαφορετικός σχεδιασμός. Έχει ξεκινήσει η δουλειά. Λίγο μετά τον τελικό έχουμε ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για να είμαστε έτοιμοι και να καλύψουμε τις ανάγκες του προπονητή».
Τι αλλάζει στον σχεδιασμό δεδομένου ότι υπάρχει και η ευρωπαϊκή συμμετοχή;
«Όπως σας είπα, αλλάζει ο αριθμός των αγώνων, στους οποίους πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός, άρα σίγουρα μεγαλύτερο αριθμό παικτών για διαχείριση μέσα στη χρονιά. Όπως είπα, μία ομάδα, δεν έχει συνηθίσει να παίζει συνέχεια Πέμπτη-Κυριακή συνέχεια. Οπότε χρειάζεται βάθος στο ρόστερ σαν πρώτη ανάγνωση, ποιοτικές και ποσοτικές κινήσεις»
Είναι στόχος του ΟΦΗ να αποτελεί selling club;
«Έχουμε κάνει ήδη πωλήσεις και είμαστε σε αυτό το πλάνο. Με τον Μανδά, τον Ισέκα... Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο. Η κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Τι θα έρθει, ποιο θα είναι το αντίτιμο, τι συζήτηση θα γίνει. Δεν μπαίνουμε σε συγκεκριμένη φιλοσοφία ότι όχι, δεν πουλάμε ή ναι, τους πουλάμε όλους. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή»
«Για την Ευρώπη το ρόστερ χρειάζεται ποιοτικές και ποσοτικές κινήσεις»
«Ο Νους είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, στον τελικό καταλάβαμε γιατί η ένταση είναι στο... DNA του»
Πες μου για το κεφάλαιο του Νους...
«Είναι ένα παιδί το οποίο, όλοι βλέπετε τα 90 λεπτά όπου μπορεί να είναι παρορμητικός με τις κίτρινες κάρτες ή τις κόκκινες. Είναι ένα παιδί όμως, τόσο πολύ δουλευταράς, τόσο πολύ συγκεντρωμένος στον στόχο που έχει, τόσο πολύ ήρεμος στην καθημερινότητα που περνάμε μαζί.
Είναι ένα παιδί που το ζει έντονα, που θέλει να πετύχει, για αυτό δουλεύει και τόσο έντονα. Έμαθε αγγλικά που δεν ήξερε, καταλαβαίνει, έχει μπει στην κουλτούρα. Είναι ένας άνθρωπος που ζει έντονα τα πάντα και όπως όλοι οι άνθρωποι, έχει και εκείνος ένα ελάττωμα, το οποίο έχει ελαττώσει αρκετά και με συζητήσεις, με δουλειά.
Τεράστια εικόνα αυτή που μας χάρισε με τη μαμά του στα κάγκελα. Καταλαβαίνουμε από που προέρχεται αυτή η ένταση που έχει (γέλια). Είναι το DNA».
Πώς ήταν οι πρώτες του μέρες στον ΟΦΗ και τι έχει βελτιώσει περισσότερο;
«Έχει φοβερή βελτίωση κάθε μέρα από τότε που ήρθε. Αυτό φάνηκε από το πόσο ικανοποιημένοι ήμασταν και η διοίκηση έκανε χρήση ρήτρας για τον αγοράσουν και αποτέλεσε ρεκόρ. Δικαιωθήκαμε βάση αριθμών».
Του έχεις δώσει κάποια συμβουλή σαν πιο έμπειρος;
«Δεν χρειάζεται τίποτα ο Τιάγκο (γέλια). Ότι και να του λέμε, είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα. Σίγουρα έχουμε μιλήσει, έχουμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα αλλά νομίζω αντιλαμβάνεται τα πράγματα πολύ καλά».
Ο Κόντης είναι από τους λόγους της αλλαγής του Νους στον τρόπο παιχνιδιού;
«Σίγουρα, δεν μπορεί να μην πιστώνεται στον άνθρωπο που είναι καθημερινά εκεί και συζητάει με τους ποδοσφαιριστές. Και στον Κόντη και σε ολόκληρο το επιτελείο».
«Ο ποδοσφαιριστής μέσα μου... σκοτώθηκε ένα χρόνο πριν σταματήσω, δεν έχω ξαναβάλει ποδοσφαιρικά παπούτσια»
Στην αρχή της σεζόν η ομάδα δεν πήγαινε καλά και ήταν στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας. Πιστεύεις ότι οι παίκτες κουβαλούσαν μια... πληγή από τον χαμένο τελικό;
«Δεν το κουβαλούσαν στην αρχή της σεζόν. Δεν έπαιξε τόσο ρόλο. Αυτό έγινε λίγο πριν τον τελικό φέτος, για να μη συμβούν τα ίδια».
Πώς κατέληξες σε αυτόν τον ρόλο μετά την ποδοσφαιρική σου καριέρα;
«Από πολύ νωρίς είχα καταλήξει σε αυτό το κομμάτι. Ίσως παίζουν ρόλο και οι σπουδαίες γιατί έχω τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Οπότε είχα αυτή τη τάση να μου αρέσει το κομμάτι του management.
Στο ποδόσφαιρο η προπονητική δεν ήταν ελκυστική προς εμένα. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία στον Απόλλωνα Σμύρνης να αναλάβω αυτό το πόστο. Μου είπαν ή να συνεχίσω το ποδόσφαιρο για έναν ακόμα χρόνο ή να ξεκινήσω από αυτόν τον ρόλο. Δεν σκέφτηκα καν να συνεχίσω το ποδόσφαιρο».
Σου έχει λείψει η ζωή του ποδοσφαιριστή;
«Καθόλου, καθόλου (γέλια). Νομίζω ο ποδοσφαιριστής μέσα μου είχε... σκοτωθεί από τον προηγούμενο χρόνο πριν σταματήσω».
Πότε πήρες την απόφαση να σταματήσεις;
«Έρχεται κάποια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι τελειώνει, το δουλεύεις και εμένα ήταν πάρα πολύ ομαλή η μετάβαση μου. Δεν ήταν δύσκολο να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Θα μου πεις ότι συνέχισα σε αυτό αλλά δεν είναι το κομμάτι του ποδοσφαιριστή. Εμένα δεν μου έχει λείψει καθόλου».
Στον τελικό δεν είχες την θέληση να μπεις να παίξεις;
«Όχι, όχι καθόλου. Σκέψου ότι από τότε που σταμάτησα, δεν έχω ξαναβάλει ποδοσφαιρικά παπούτσια (γέλια). Ούτε για 5x5 με φίλους».
Πάμε στο κεφάλαιο του ΒΑΚ και του νέου γηπέδου...
«Θα ξεκινήσουν οι εργασίες, με αυτό ασχολείται ο κ. Πουρσανίδης. Είναι στη φιλοσοφία της ανάπτυξης του κ. Μπούσης και ασχολούμαστε με το νέο γήπεδο, το οποίο θα αλλάξει τελείως το επίπεδο του ΟΦΗ».
Θεωρείς ότι μέσω της Ευρώπης θα αλλάξει επίσης το status του ΟΦΗ;
«Μπαίνοντας στον ευρωπαϊκό χάρτη μέσα από συμμετοχή σε ομίλους, αλλάζει το πρεστίζ. Σίγουρα θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να μπορέσουμε να πάρουμε όσα ωφέλημα γίνει. Νομίζω θα πηγαίνουμε βήμα βήμα από την κλήρωση».
Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα προς τους φιλάθλους του ΟΦΗ ενόψει της νέας σεζόν;
«Να περιμένουν μία ομάδα η οποία θα μείνει στο επίπεδο της φετινής χρονιάς και παραπάνω, γιατί κάθε φορά πρέπει να βελτιώνεσαι. Θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και μετά όσο πιο ψηλά γίνεται.
Αυτό θα είναι το σημείο-κλειδί. Θα απολαύσουμε, με την καλή έννοια, γιατί παρεξηγείται αυτή η έκφραση στην Ελλάδα, την Ευρώπη. Θα καταφέρουμε ότι καλύτερο μπορούμε».