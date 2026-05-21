Τσαμπούρης στο Gazzetta: «Όταν είδα το πέναλτι του Χατσίδη είπα: "Όχι πάλι με χέρι"»!

«Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει πάει στην ταχύτητα και την ταχυδύναμη, θέλουμε παιδιά με κίνητρο και φιλοδοξία»

Eκτός του Κόντη σημαντική προσφορά στην αλλαγή εικόνας της ομάδας στο δεύτερο μισό της σεζόν ήταν ένα «δικό σου» κομμάτι. Η ενίσχυση την χειμερινή μεταγραφική αγορά, με παίκτες που βγήκαν σε «απόλυτο» βαθμό και έπαιξαν στον τελικό....

«Δεν είναι 100% "δική μου" δουλειά αλλά είναι ομαδική δουλειά. Θέλω να αναφερθώ σε δυο συνεργάτες που δεν παίρνουν ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας, όπως είναι ο Χρήστος Παπαντωνόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος, που είναι οι σκάουτ, οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά πάνω σε αυτό. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία και στο κομμάτι των μεταγραφών έχει άποψη ο προπονητής, όπως θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται. Δεν γίνεται ο προπονητής να μένει εκτός στο κομμάτι των μεταγραφών.

Τον Γενάρη θέλαμε να βρούμε κάποια παιδιά με προσωπικότητα, που να ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα και να μπορούν να βοηθήσουν άμεσα. Γι' αυτό από τις αρχές Δεκέμβρη κινηθήκαμε για τον Πούγγουρα και τον Ισέκα, οι οποίοι δεν είχαν ομάδα εκείνη την περίοδο, αλλά πήραμε το ρίσκο πως με έναν μήμα κοντά μας θα ήταν έτοιμοι μέχρι το Super Cup, στις 3 Γενάρη. Ο Γιώργος Κανελλόπουλος είναι ένα παιδί με εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως προερχόμενος από τον Αστέρα ήξερε τι θα βρει εδώ, όπως και ο Νίκος Αθανασίου που ήρθε από τη Ρίο Άβε. Είναι και ο Ρομάνο, παίκτης - project, που είναι πάνω στη φιλοσοφία μας.

Νομίζω πως την ώρα που πήραμε αυτές τις αποφάσεις ήταν οι σωστές. Ποτέ δεν ξέρεις πως θα εξελιχθεί μια μεταγραφή. Φάνηκε πως μας βοήθησαν όλα τα παιδιά, επειδή είχαν ρόλο σε όλη την πορεία, τόσο στην κατάκτηση του Κυπέλλου, όσο και στο ότι τερματίσαμε στην 6η θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος».

Μίλησες για τη φιλοσοφία σας στις μεταγραφές. Ποιο είναι το πλάνο σας στην αγορά;

«Υπάρχουν κάποιες σταθερές που προσπαθήσαμε να τις βάλουμε πριν δυο χρόνια, όταν ουσιαστικά άλλαξε η ομάδα και έκλεισε ένας κύκλων κάποιων παιδιών που ήταν χρόνια στην ομάδα. Είχαμε κίνητρο να αλλάξουμε τον τρόπο που παίζουμε. Όχι τακτικά. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει πάει πλεόν στην ταχύτητα και την ταχυδύναμη, οπότε το βάλαμε ως κύριο χαρακτηριστικό. Θέλαμε παιδιά με κίνητρο και φιλοδοξία. Γι' αυτό μιλάμε με τους μεταγραφικούς στόχους, καθώς κίνητρο και φιλοδοξία δεν έχει μόνο ένα παιδί 20 χρονών αλλά και ένας παίκτης στα 35. Γι' αυτό κάνουμε ένα video call, ώστε να μάθουμε πληροφορίες για να είμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση.

Σίγουρα θέλαμε ελληνοποίηση της ομάδας και να προσπαθήσουμε να βάλουμε το ελληνικό στοιχείο, το οποίο φέρνει πιο άμεση προσαρμογή. Συν, πάντα, ένα μεγάλο κομμάτι που είναι η φιλοσοφία της ομάδας εδώ κι 8 χρόνια, από όταν ήρθε ο κύριος Μπούσης, να προωθούμε παιδιά από τις ακαδημίες. Στοχευμένα και σιγά - σιγά.

Είδαμε τον Αποστολάκη και τον Θεοδοσουλάκη ότι είναι παίκτες πρώτης ομάδας εδώ και 4 χρόνια, ο Παύλος Καινουργιάκης έγινε φέτος και έκανε 6-7 συμμετοχές, ενώ είναι γεννημένος το 2008. Είναι ο Λευτέρης Κοντεκάς που είναι ένα παιδί - project, ο οποίος είχε έναν τραυματισμό που τον άφησε λίγο πίσω. Είναι και ο Μάνος Χνάρης. Παιδιά που είναι μόνιμα στην πρώτη ομάδα, μπαίνουν σε αποστολές και παίρνουν παιχνίδια. Είναι κι άλλα παιδιά που έρχονται. Πάνω - κάτω αυτά.

Αυτό θέλει πολλή δουλειά όλο το χρόνο. Δεν μπορείς να περιμένεις τη μεταγραφική περίοδο για να προετοιμαστείς όσο κατάλληλα θέλεις. Θέλει δουλειά σε συνεργασία με το προπονητικό επιτελείο, για να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουν, ώστε και εμείς να στοχεύσουμε καλύτερα. Το σημαντικό είναι ότι θέλει δουλειά αφού έρθει ο παίκτης. Είναι πολύ σημαντικό και το έχω βιώσει ως ποδοσφαιριστής. Πολλές φορές δίνουμε όλη μας την ενέργεια στις διαπραγματεύσεις για να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή και μετά χαλαρώνουμε.

Για μένα, το πιο σημαντικό κομμάτι ξεκινά όταν έρθει ο παίκτης. Να συνεχίσεις να δουλεύεις όλο το χρόνο, να είσαι κοντά του, να τον βοηθήσεις στην προσαρμογή, να τον βοηθήσεις στις δυσκολίες του και να έχεις υπομονή. Είναι καινούργιο περιβάλλον, καινούργιο σύστημα, καινούργιος προπονητής, καινούργια κοινωνία και καινούργιοι συμπαίκτες. Πρέπει να είσαι κοντά στον παίκτη και να έχεις υπομονή.

Παράδειγμα ο Τιάγκο Νους. Στο πρώτο του παιχνίδι χάσαμε από την ΑΕΚ με 3-0 και βγήκε αλλαγή. Αν έβλεπε κάποιος αυτό το παιδί ίσως έλεγε "μάλλον αποτύχαμε". Δεν σκέφτεται ότι είναι ένα παιδί που πέρασε πρώτη φορά τον Ατλαντικό, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα και ήρθε σε ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Άρα θέλει πολλή δουλειά κι από εμάς κι από το επιτελείο κι από τους προπονητές. Επικοινωνούμε και συνεχίζουμε τη δουλειά καθ' όλη τη διάρκεια. Αυτό είναι το πλάνο μας αυτά τα δύο χρόνια».