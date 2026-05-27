«Ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες για τον Αντριάν Λίσο»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Αντριάν Λίσο έχει βρεθεί στο στόχαστρο ομάδων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ολλανδία.

Η ισπανική ιστοσελίδα «heraldo» ανέφερε πως ο Άντριαν Λίσο της Ρεάλ Σαραγόσα έχει μπει στο στόχαστρο ομάδων από την Ιταλία, την Ολλανδία, αλλά και την Ελλάδα.

Ο 21χρονος Ισπανός εξτρέμ αγωνίστηκε ως δανεικός τη φετινή σεζόν στη Χετάφε πραγματοποιώντας 31 συμμετοχές σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ στα περισσότερα από 1.800 αγωνιστικά λεπτά.

Εκείνος επέστρεψε στην ομάδα του με την οποία έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029, όμως εκείνη υποβιβάστηκε στην Γ' κατηγορία της Ισπανίας κι έτσι εκείνος θέλει να αποχωρήσει. Το Transfermarkt τον κοστολογεί στα 6 εκατ. ευρώ.

Στη συμφωνία με τη Χετάφε υπήρχε οψιόν αγοράς, η οποία όμως δεν εξασκήθηκε. Η ισπανική ομάδα ξεκίνησε από την αρχή τη διαπραγμάτευση κι έκανε μία μικρότερη πρόταση για κείνον ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του, όμως δεν ικανοποίησε την Σαραγόσα και μάλιστα υπάρχει διαφορά.