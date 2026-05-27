Ο Ντάβιντε Καλάμπρια αποχαιρέτησε μ' ένα story τον Ράφα Μπενίτεθ, που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό κι έστειλε μήνυμα για την σεζόν που τελείωσε.

Το δικό του αντίο στον Ράφα Μπενίτεθ είπε ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού ανέβασε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram λίγες μέρες μετά το επίσημο «διαζύγιο» των «πρασίνων» με τον Ισπανό τεχνικό για να χαιρετήσει τον προπονητή του.

Σ' αυτό ο 29χρονος ευχαρίστησε τον 66χρονο τεχνικός για όλα όσα προσέφερε, όπως και το σταφ του, τόνισε εκτίμησε πολύ τη δουλειά που έκανε και δεν φαίνεται ενώ του ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον του.

Το αντίο του Καλάμπρια στον Μπενίτεθ

«Ευχαριστώ για όλα Μίστερ. Και ευχαριστώ και όλο το σταφ σου για ότι έκαναν τη φετινή σεζόν. Εκτιμώ όλη τη δουλειά που έγινε και δεν φαίνεται με... γυμνό μάτι. Σου εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον».

Έπειτα εκείνος έκανε και μία ανάρτηση για το φινάλε της φετινής σεζόν αναγνωρίζοντας πως τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε ενώ παράλληλα ευχαρίστησε την οικογένεια του Παναθηναϊκού για τη στήριξή της.

Από κάτω έπευσαν να του σχολιάσουν αρκετοί φίλαθλοι των «πρασίνων» ζητώντας του να μείνει και τη νέα σεζόν.

Η ανάρτηση του Καλάμπρια για το φινάλε της σεζόν

«Δεν πήγαν όλα όπως τα ελπίζαμε, αλλά είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή και κάθε μάθημα στην πορεία.

Ευχαριστώ όλους όσους με στήριξαν και στάθηκαν δίπλα μας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Σας ευχαριστώ για όλα οικογένεια PAO ☘️🙏🤍»