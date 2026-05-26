Αναζητώντας τους νέους εικοσιπέντε

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος εξηγεί ποιος θα είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού και πως η παραμονή του Μεντιλίμπαρ τον απλοποιεί.

Υπάρχουν δυο δεδομένα που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες και ουσιαστικά καθαρίζουν την εικόνα της νέας σεζόν του Ολυμπιακού – τα σημειώνω γιατί λόγω του θριάμβου της ομάδας του μπάσκετ πέρασαν λίγο χωρίς να τύχουν μεγάλης προβολής ενώ είναι σημαντικά. Το πρώτο αφορά την βεβαιότητα παρουσία της ομάδας στη League Phase του Γιουρόπα λιγκ – το ανοιχτό ενδεχόμενο συμμετοχής στο Τσάμπιονς λιγκ υπάρχει πάντα αλλά ακλό είναι να κοιτάζουμε τι είναι δεδομένο. Η τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ λιγκ είχε καλές ειδήσεις για τον Ολυμπιακό. Η φορμαρισμένη Αστον Βίλα τερμάτισε τέταρτη καθώς κέρδισε την Μάντστεστερ Σίτυ, κι ο Ολυμπιακός ανέβηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς λιγκ μαζί με την Μπόντο δηλαδή εξασφάλισε την League Phase του Γιουρόπα λιγκ χωρίς προκριματικά. Πιθανοί αντίπαλοι του η Ουνιόν Σιλουάζ, η Ναϊμένγκεν, η Σπάρτα Πράγας και πιθανότατα η Στουρμ Γκρατς: δεν είναι ό,τι πιο εύκολο τόσο νωρίς το καλοκαίρι αλλά για το Τσάμπιονς λιγκ και το μονοπάτι των μη πρωταθλητών μιλάμε, οπότε είναι σημαντικό ότι σε περίπτωση αποκλεισμού συνεχίζεις στο Γιουρόπα λιγκ.

Το Τσάμπιονς λιγκ, με δεδομένο ότι ακόμα κι αν προκριθείς θα βρεις ή την Λιόν ή την Μπόντο είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά από την άλλη η βεβαιότητα του Γιουρόπα λιγκ ξεκαθαρίζει κατά κάποιο τρόπο και το είδος της ανάγκης για ενίσχυση. Επίσης απομακρύνει, λογικά, τις πιθανότητες μιας κρίσης εντός του καλοκαιριού: δεν υπάρχουν χτυποκάρδια μετά από ένα αποκλεισμό. Αυτό κάνει σημαντικό και το άλλο δεδομένο των ημερών που πέρασε χωρίς μεγάλη προβολή: δηλαδή την παραμονή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Γεγονός μάλιστα που του έγινε γνωστό πριν τις ειδήσεις που ήρθαν από την Αγγλία. Την περασμένη Παρασκευή ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε μαζί του, μίλησαν και συμφώνησαν για την νέα σεζόν και μετά πήγαν να δουν μαζί το Ολυμπιακός – Φενέρ στο ΟΑΚΑ. Ο κόουτς το είδε κι έφυγε για διακοπές. Για αυτό δεν ήταν και στον τελικό. Πρέπει να συμβεί κάποιο θεματικό απρόοπτο για να μην αρχίσει τη σεζόν ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εγινε αυτό που είχε πει και ο Κώστας Καραπαππάς πρόσφατα: οι όποιες κρίσεις δεν περιορίζονται στον προπονητή: υπάρχει μεγάλος σεβασμός στον άνθρωπο.

Τα δεδομένα επιτρέπουν και βεβαιότητες για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Για τον οποίο πρέπει να λαμβάνουμε πάντα στα υπόψιν μας μερικά βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τα θέλω του προπονητή. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ως βασική αρχή ότι οι παίκτες του ρόστερ πρέπει να είναι 25 το πολύ. Ζητά παίκτες από την Ισπανία κυρίως. Προτιμά τους πιο έμπειρους από τους πιο νέους. Και πολύ δύσκολα θα συναινέσει στο να φύγει κάποιο από τα παιδιά του (από τους βασικούς του δηλαδή) αν βέβαια δεν υπάρχουν προσφορές αγοράς, που η εταιρία κρίνει πολύ μεγάλες, όπως ήδη έχει συμβεί στην περίπτωση του Κοστίνια, που ήταν όμως προχωρημένη γιατί ο παίκτης ήταν να φύγει από τον περασμένο Ιανουάριο.

Κι αφού θύμισα τα γενικά πάμε να δούμε και τα πιο ειδικά.

Απλά όλα στην άμυνα

Μετά τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η σεζόν είναι σχετικά εύκολο να καταλάβεις που χρειάζεται ενίσχυση ο Ολυμπιακός συνεχίζοντας με προπονητή τον Βάσκο. Είναι πιθανό να φύγει ο Πασχαλάκης και κάποιος θα αποκτηθεί για αναπληρωματικός του Τζολάκη – εκτός αν ανεβεί στην εσωτερική ιεραρχία ο Μπότης, πράγμα λίγο δύσκολο αφού ο Βάσκος θέλει ένα έμπειρο δεύτερο. Αφού πουλήθηκε ο Κοστίνια και αφού ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί τον Ροντινέι εξτρέμ ο Ολυμπιακός χρειάζεται όχι ένα αλλά δύο δεξιά μπακ: για αυτό και το όνομα του Τσάπρα εξακολουθεί να είναι ψηλά. Χρειάζεται επίσης ένα κεντρικό αμυντικό, αφού ο Μάντσα πήγε δανεικός στην Ρίο Αβε και δεν θα ξαναγυρίσει, ενώ μου μοιάζει αμφίβολο να συνεχίσει και ο Καλογερόπουλος τον οποίο ο προπονητής χρησιμοποιούσε περισσότερο σαν δεξί μπακ και δεν του έδωσε δυνατότητες να αγωνιστεί πολύ ούτε και μετά το πολύτιμο γκολ που πέτυχε εναντίον του ΟΦΗ στην παράταση του τελικού του Σούπερ καπ. Δεν περιμένω αναζήτηση αριστερού μπακ εκτός αν προκύψει κάποιος Ελληνας: ο Βάσκος δεν έχει μεγάλα παράπονα από τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο ενώ δεν κράτησε τον Αθανασίου δυο φορές. Ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τον Μπιανκόν: νομίζω ο κόουτς θέλει την παραμονή του. Αυτά με την άμυνα.

Μεσαία γραμμή και επίθεση

Στη μεσαία γραμμή το πράγμα είναι πιο σύνθετο. Ο Μεντιλίμπαρ θα ζητήσει την παραμονή του Γκαρθία και αν αυτός φύγει θα ζητήσει ένα αμυντικό χαφ με ανάλογα χαρακτηριστικά. Πιθανότατα θα δώσει δανεικό τον Νασιμέντο και επομένως θα ζητήσει ένα χαφ ακόμα- ιδανικά νομίζω ότι ήθελε τον Μίγια τον οποίο ζητούσε και πέρσι ή ένα ανάλογο έμπειρο παίκτη: όχι τυχαία ακούστηκε το όνομα του Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο που είναι ελεύθερος. Με παρόντες τους Εσε, Σιπιόνι, Μουζακίτη δεν βλέπω πως μπορεί να χωρέσει κι άλλος ένας παίκτης ακόμα.

Γεμάτη μοιάζει και η επίθεση. Αν φύγει ο Ποντένσε, πράγμα που μοιάζει πιθανό, χρειάζεται ένας εξτρέμ. Ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο κι ο Ελ Καμπί ανανέωσαν πρόσφατα τα συμβόλαια τους, ο Ταρέμι έχει τριετές κλειστό κι αναμένεται και η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη: τα τυπικά απομένουν. Με τον Ροντινέι να υπολογίζεται ως εξτρέμ παίκτες στην επίθεση θα αποκτηθούν μόνο αν φύγουν ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς, πράγμα πιθανό αφού και οι δύο δεν έχουν κοινοτικά διαβατήρια. Ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι είχε πρόβλημα φέτος να αφήνει παίκτες έξω εξαιτίας των διαβατηρίων τους και ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί. Με αποχωρίσεις προφανώς.

Οι σίγουροι και οι πιθανοί

Μετρώντας τους σίγουρους παίκτες λύνονται και απορίες. Υπάρχουν τρεις τερματοφύλακες. Δυο αριστερά μπακ: ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο. Δυο σίγουρα στόπερ, ο Ρέτσος και ο Πιρόλα. Υπάρχουν σήμερα τρεις σίγουροι χαφ (Εσε, Σιπιόνι, Μουζακίτης), και έξι στην επίθεση (ΕλΚαμπί, Ροντινέι, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ταρέμι, και βάζω και τον Φορτούνη). Σύνολο 16 παίκτες. Υπάρχουν πέντε με ερωτηματικό παραμονής (Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ποντένσε και Γκαρθία). Και υπάρχει και ο τραυματίας Γιαζίτζι. Αν από τους πέντε μείνουν οι δυο, ο Ολυμπιακός για να έχει τους 25 που θέλει ο Μεντιλίμπαρ χρειάζεται επτά παίκτες – αλλιώς εννέα. Αφού ξεκαθαρίσει και τις περιπτώσεις Κλέιτον και Αντρέ Λουίς.

Διαφοροποίηση με πωλήσεις

Πως μπορεί να διαφοροποιηθούν τα πράγματα; Αν υπάρξουν πωλήσεις. Προφανώς αν φύγει ο Τζολάκης θα πρέπει να αποκτηθεί τερματοφύλακας για βασικός: ο Ολυμπιακός ελέγχει πάντοτε την περίπτωση του Ζοσέ Σα που είναι ελεύθερος από την Γουλβς που υποβιβάστηκε. Αν πουληθεί ο Πιρόλα, που ειδικά στην Ιταλία έχει μνηστήρες, ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει έναν έμπειρο αριστεροπόδαρο στόπερ: έχει ήδη ακουστεί το όνομα του Ντε Φρέι, αλλά νομίζω από τον μάνατζερ που του ψάχνει ομάδα – εγώ δεν θα απέκλεια μια επιστροφή του Κάρμο. Επίσης αν πουληθεί ο Μουζακίτης υπάρχει περιθώριο και για ένα μέσο ακόμα που θα πρέπει να είναι του επιπέδου του Εσε τουλάχιστον.

Ενδιαφέρον έχει και το τι θα γίνει με τους δανεικούς. Η Λιόν δύσκολα θα κρατήσει τον Γιαρεμτσουκ αλλά ο Ουκρανός δεν τρελαίνεται να επιστρέψει. Το ίδιο ισχύει και για τον Στρεφέτσα που έκανε καλό τελείωμα σεζόν στην Πάρμα: οι δύο παίκτες έφυγαν γιατί δεν κατάφεραν να συνεργαστούν όσο καλά θα ήθελαν με τον κόουτς. Ο Ολυμπιακός θέλει επίσης Ελληνες παίκτες γιατί αλλιώς θα είναι λειψή η ευρωπαΐκή λίστα του. Αλλά αν εξαιρέσει κανείς τους δύο παίκτες του Λεβαδειακού που ενδιαφέρουν στην Ελλάδα τους πάντες (τον Τσάπρα και τον Βήχο) δεν διακρίνω πολλούς διαθέσιμους. Ο Γιαννούλης είναι κοντά στον ΠΑΟΚ και όπως έγραψα διατηρώ αμφιβολίες για το αν ο Μεντιλίμπαρ θέλει αριστερό μπακ. Ο Μαυροπάνος θα μπορούσε να ενδιαφέρει αν πωληθεί ο Πιρόλα. Και υπάρχουν και κάποια διαθέσιμα φορ (Κουλούρης κτλ) που δεν ξέρω όμως αν τους ενδιαφέρει ο ρόλος του μόνιμου αναπληρωματικού.

Παλιοί

Αυτές νομίζω ότι είναι σε γενικές γραμμές οι ανάγκες και δεν είναι και λίγες: τα απλά μαθηματικά λένε ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί λογικά εννέα με δέκα παίκτες αν υπάρχει σεβασμός στην απαίτηση του κόουτς για 25 μόλις παίκτες. Με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο πάντως είναι δεδομένο ότι οι παλιοί θα είναι οι παίκτες στους οποίους θα βασιστεί ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του καλοκαιριού. Οπότε - και σας το λέω από τώρα - το ζήτημα δεν θα είναι ποια ακριβώς απόδοση θα έχουν αυτοί που θα ρθουν, αλλά ποια θα έχουν αυτοί που ήδη υπάρχουν. Αν δεν πωληθεί κάποιος από τους βασικούς, ο Ολυμπιακός στα πρώτα καλοκαιρινά του ματς θα έχει ένα καινούργιο δεξί μπακ και ίσως ένα καινούργιο κόφτη – λογικά και τον Φορτούνη. Και οι άλλοι της ενδεκάδας θα είναι αυτοί που αγωνίστηκαν στα play off.

Έτσι θα αρχίσει και βλέπουμε…