Live TV: H Συνέντευξη Τύπου Μεντιλίμπαρ - Μουζακίτη ενόψει του Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν
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Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με τη Ναϊμέγκεν στο Φάληρο για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.
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