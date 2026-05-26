Ο άλλοτε άσος των Πειραιωτών «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών, μετά από χρόνια μάχη με την με τη σπάνια ασθένεια ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Τα συλλυπητήρια της για τον αιφνίδιο θάνατο του πρώην Έλληνα διεθνή αμυντικού εξέφρασε και η UEFA, η οποία δημοσιοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05) μία ανακοίνωση, τονίζοντας πως οι σκέψεις της είναι με τους οικείους και τους πρώην συμπαίκτες του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

«Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών. Ο Άντζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κάτω των 21 το 1998. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».