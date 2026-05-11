Ορμπελίν Πινέδα και Αρόλντ Μουκουντί χόρευαν μαζί με τα παιδιά τους στον αγωνιστικό χώρο γιορτάζοντας την κατάκτηση του τίτλου της ΑΕΚ.

Σαν... μικρά παιδιά έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου στην Allwyn Arena αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι περισσότεροι ήταν μαζί με τις οικογένειές τους πανηγυρίζοντας την επιτυχία της ΑΕΚ να φτάσει στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της.

Ο Πινέδα ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο τον δείχνει μαζί με τον Μουκουντί να χορεύουν με τα παιδιά τους στους ρυθμούς του Forza ΑΕΚάρα.