Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δώδεκα όμιλοι της διοργάνωσης
Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός σε επίπεδο εθνικών ομάδων πλησιάζει. Στις 11 Ιουνίου το Μουντιάλ 2026 κάνει πρεμιέρα στα γήπεδα του Μεξικού και οι 48 ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, θα χωριστούν σε 12 ομίλους.
Το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται συναρπαστικό για τους ποδοσφαιρόφιλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, που πρόκειται να παρακολουθήσουν "παρέλαση" αστέρων.
Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026
1ος Όμιλος
- Μεξικό
- Νότια Αφρική
- Νότια Κορέα
- Τσεχία
2ος Όμιλος
- Καναδάς
- Βοσνία
- Κατάρ
- Ελβετία
3ος Όμιλος
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- Αϊτή
- Σκωτία
4ος Όμιλος
- ΗΠΑ
- Παραγουάη
- Αυστραλία
- Τουρκία
5ος Όμιλος
- Γερμανία
- Κουρασάο
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
- Ολλανδία
- Ιαπωνία
- Σουηδία
- Τυνησία
7ος Όμιλος
- Βέλγιο
- Αίγυπτος
- Ιράν
- Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
- Ισπανία
- Πράσινο Ακρωτήρι
- Σαουδική Αραβία
- Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
- Γαλλία
- Σενεγάλη
- Ιράκ/Βολιβία
- Νορβηγία
10ος Όμιλος
- Αργεντινή
- Αλγερία
- Αυστρία
- Ιορδανία
11ος Όμιλος
- Πορτογαλία
- Κονγκό/Τζαμάικα
- Ουζμπεκιστάν
- Κολομβία
12ος Όμιλος
- Αγγλία
- Κροατία
- Γκάνα
- Παναμάς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.