Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δώδεκα όμιλοι της διοργάνωσης

Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026 που κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου στο Μεξικό.

Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός σε επίπεδο εθνικών ομάδων πλησιάζει. Στις 11 Ιουνίου το Μουντιάλ 2026 κάνει πρεμιέρα στα γήπεδα του Μεξικού και οι 48 ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, θα χωριστούν σε 12 ομίλους.

Το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται συναρπαστικό για τους ποδοσφαιρόφιλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, που πρόκειται να παρακολουθήσουν "παρέλαση" αστέρων.

Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Τσεχία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Σουηδία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ/Βολιβία

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Κονγκό/Τζαμάικα

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος