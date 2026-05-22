Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού συναντήθηκε με τον Ισπανό τεχνικό για τα του σχεδιασμού του συλλόγου και μετά πήγαν μαζί στο γήπεδο.

Έγινε τελικώς την Παρασκευή η συνάντηση των Βαγγέλη Μαρινάκη και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (που αρχικά υπήρχαν πηγές που ανέφεραν ότι θα γινόταν την Πέμπτη). Οι δύο άνδρες συζήτησαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τον σχεδιασμό του συλλόγου Ολυμπιακού ως προς τη νέα αγωνιστική περίοδο (όπου η ομάδα θα έχει πρώτα τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Champions League) και ενώ επρόκειτο να φάνε και μαζί.

Ακολούθως όλοι μαζί (και με τον Κώστα Καραπαπα) μετέβησαν στο T-Center, όπως αναδείχθηκε και από το σχετικό φωτογραφικό υλικό. Εκεί όπου ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών είχε κλείσει σουίτα για το Final Four της Αθήνας.

