Ο έμπειρος Ελβετός χαφ σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία πέρασε και τα απαιτούμενα ιατρικά τεστ για να τελειώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Ρέμο Φρόιλερ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα διετές συμβόλαιο και με υψηλές απολαβές. Ο έμπειρος Ελβετός μέσος σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και πλέον πηγαίνουμε στα διαδικαστικά της μεταγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι πέραν του έμπειρου Φρόιλερ θα αποκτηθεί και ένας ακόμα μέσος από τους Πειραιώτες. Σε αυτό το πλαίσιο θα προκύψει και το λιγότερο μία αποχώρηση παίκτη από τη μεσαία γραμμή των Ερυθρόλευκων.

Ο Φρόιλερ ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Βίντερτουρ και το 2016 πήρε τη μεγάλη μεταγραφή για την Αταλάντα. Ο εν λόγω αμυντικός χαφ πέρασε 6 χρόνια στο Μπέργκαμο και μετά από ένα σύντομο πέρασμα στην Αγγλία και τη Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε το 2023 στην Ιταλία και τη Serie A για λογαριασμό της Μπολόνια.

Ο Ελβετός μέσος σε 260 συμμετοχές με την Αταλάντα μέτρησε 21 γκολ και 23 ασίστ, ενώ σε 123 εμφανίσεις με την Μπολόνια πέτυχε 3 γκολ και 5 ασίστ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια με τη φανέλα της Μπολόνια, βρίσκοντας μάλιστα δίχτυα μία φορά. Ο 34χρονος χαφ είναι επίσης βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας της χώρας του, κάτι που φάνηκε και στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ήταν απολύτως βασικός και στα έξι παιχνίδια της Ελβετίας στο τουρνουά, τόσο στη φάση των ομίλων, όσο και στα νοκ-άουτ.