Παναθηναϊκός: Η ημερομηνία και το μέρος που θα κάνει προετοιμασία το «τριφύλλι»

Ρεπορτάζ:  Σωτήρης Μυκονίου
Η ημερομηνία που ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και το μέρος όπου θα καταλύσει.

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-2027. Οι «πράσινοι» θα συγκεντρωθούν πρώτη φορά στις 15 του Ιουνίου στο Κορωπί για να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Το «τριφύλλι» θα ξεκινήσει τις προπονήσεις εκεί κι έπειτα από μία εβδομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Άπελντορν (πρώτη φορά στις Κάτω Χώρες μετά το 2021), όπου και θα λάβει χώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, δηλαδή σ' έναν μήνα από τώρα.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα προπονηθούν εκεί για δύο εβδομάδες, δηλαδή από τις 22 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Ιουλίου κι ύστερα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για το τελικό στάδιο.

Όσον αφορά τα φιλικά ματς, αυτά αναμένονται να οριστικοποιηθούν το προσεχές διάστημα και όταν αυτό συμβεί θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί.

 

@Photo credits: INTIME, ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

