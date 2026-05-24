Ο Ολυμπιακός έχει 2 διαφορετικά χρονικά πλάνα για το ξεκίνημα της προετοιμασίας του καθώς θα περιμένει το τι θα κάνει η Άστον Βίλα την Κυριακή.

Εφόσον η κάτοχος του Europa Άστον Βίλα διασφαλίσει μέσω του αγώνα της την Κυριακή (με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι) τους βαθμούς που θέλει για να βγει 4η στην Premier τότε ο Ολυμπιακός θα γλυτώσει έναν προκριματικό γύρο και θα παίξει στον 3ο του Champions League αντί για τον 2ο. Εάν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει έναν γύρο και παίξει στον 2ο τότε η προετοιμασία του θα αρχίσει στις 22 Ιουνίου.

Εάν κερδίσει έναν γύρο τότε θα αρχίσει προπονήσεις στα τέλη του ίδιου μήνα (δηλαδή του Ιουνίου) ενώ ως γνωστόν στο εξωτερικό θα κάνει προετοιμασία στην Ολλανδία (μία χώρα όπου έχουν γίνει αρκετές ερυθρόλευκες προετοιμασίες). Όλα αυτά τα δεδομένα θα ξεκαθαρίσουν οριστικά την Δευτέρα. Οι παίκτες των Ερυθρόλευκων εν πρώτοις είχαν ενημερωθεί για 22 Ιουνίου και μένει να φανεί το εάν θα αλλάξει κάτι ή όχι (πάνω σε αυτήν την ημερομηνία).