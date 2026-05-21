Ο Παναιτωλικός κέρδισε δύο πέναλτι, έβαλε το ένα και ισοφάρισε τον Αστέρα Aktor, που έμεινε με δέκα παίκτες.

Ο Παναιτωλικός σπατάλησε ένα ακόμα πέναλτι, αλλά έβαλε το δεύτερο και ισοφάρισε τον Αστέρα Aktor.

Το πρώτο πέναλτι το κέρδισε ο Μπάτζι σε ανατροπή από τον Σίπτσιτς, αλλά ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε με τα πόδια την εκτέλεση του Μπουχαλάκη.

Στο 70' ο Κόκκινος κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει ένα τράβηγμα στη μεγάλη περιοχή των Αρκάδων. Έδειξε ξανά την άσπρη βούλα και παράλληλα τη δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη στον Γραμμένο, που υπέπεσε στην παράβαση. Αυτή τη φορά το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Λομπάτο για το 1-1.

Το πέναλτι που έχασε ο Μπουχαλάκης είναι το πέμπτο φετινό για τον Παναιτωλικό και τρίτο σε ματς με τον Αστέρα! Πέναλτι κόντρα στους Αρκάδες έχασε στις 22 Απριλίου ο Ρόσα και στις 22/11/25 ο Ενκολόλο. Ο Μάτσαν έχασε πέναλτι στις 28/2/26 με τον Ατρόμητο και στις 25/10/25 ο Αγκίρε στη Νεάπολη στο ματς με την Κηφισιά.

Ο Παναιτωλικός αντίθετα ευστόχησε σε πέναλτι στο Κύπελλο με την ΑΕΚ στις 24/9/25 (Αγκίρε), στο ματς με τον Παναθηναϊκό εντός στις 28/9/25 (Αγκίρε), με τον Ενκολόλο στις 8/11/25 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και στο ίδιο ματς ευστόχησε και ο Άλεξιτς για το 3-0.