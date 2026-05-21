Ο Στίβεν Τσούμπερ σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του τέσσερις γκολ - σε 37 λεπτά – και ο Ατρόμητος «έγραψε» τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην Α' Εθνική, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με το εκκωφαντικό 6-0.

Μπαλάρα και εξάρα ο Ατρόμητος. Και μάλιστα με ιστορικές επιδόσεις. Τέσσερα γκολ για πρώτη φορά στη καριέρα του ο Τσούμπερ, ο πρώτος που το κάνει αυτό στον Ατρόμητο και ενώ το τελικό 6-0 αποτελεί την πιο μεγάλη νίκη στην ιστορία του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία.

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Το 4-2-3-1 του Ατρόμητου: Αθανασίου τέρμα, άμυνα με Κίνι, Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Ούρονεν. Κέντρο με Τσιγγάρα, Μίχορλ και δεκάρι ο Τσούμπερ. Άκρα με Πνευμονίδη και Μπάκου και φορ ο Φαν Βέερτ.

Το 3-5-2 του Πανσερραϊκού: Σακαλίδης τέρμα, άμυνα με Καρασαλίδη, Φέλτες και Χάβο, άκρα με Γεωργιάδη και Αρμουγκόμ, κέντρο με Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ και Ρούμιαντσεβ και μπροστά τους Καρέλη και Μασκανάκη.

Το απόλυτο αγωνιστικό πάρτι με μπροστάρη τον Τσούμπερ

Στο πρώτο 45λεπτο μία ομάδα υπήρχε στο γήπεδο. Ο Ατρόμητος έβαλε 4 γκολ από τα πόδια του Τσούμπερ και θα μπορούσε να είχε βάλει και άλλα.

Στο 3ο λεπτό ο Τσούμπερ έκανε το 1-0 από κοντά έπειτα από πολύ ωραία πάσα του Τσιγγάρα. Στο 12' είχε μεγάλη χαμένη ευκαιρία ο Φαν Βέερτ και στο 20ό λεπτό ο Ελβετός μεσοεπιθετικός σκόραρε ξανά. Πάσα του Μίχορλ και σουτ του με την μία που πήγε μέσα.

Στο 22' έκανε χατ τρικ. Γύρισμα του Φαν Βέερτ και τελείωμα του έμπειρου Ελβετού για το 3-0. Στο 40ό λεπτό ήρθε και το 4-0 με τον Πνευμονίδη να έχει αυτήν την φορά την ασίστ στο σουτ του Τσούμπερ και ενώ φάσεις για γκολ στο πρώτο 45λεπτο εκτός από τον Ελβετό είχαν και οι Πνευμονίδης και Φαν Βέερτ. Λίγα πράγματα ο Πανσερραϊκός από την άλλη και ότι βγήκε επιθετικά ήταν από τους Καρέλη και Μασκανάκη.

Μηδέν εις το πηλίκον ο Πανσερραϊκός, πρώτο γκολ ο Τσιλούλης και 6-0

Στο β' μέρος ο Πανσερραϊκός πήγε να βγάλει επιθετική αντίδραση αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Αντίθετα ο Ατρόμητος και απείλησε παραπάνω με παίκτες όπως ο Τσαντίλας και σκόραρε για το 5-0 με το πρώτο γκολ του Τσιλούλη για φέτος με σουτ από κοντά.

Ο Τσιλούλης το πανηγύρισε για τα καλά και δικαιολογημένα μετά τα όσα πέρασε με τον τραυματισμό του ενώ αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του και την εξέδρα. Ήρθε και το 6-0 στο 81' με πάσα του Τσιλούλη και ντρίμπλα του Πνευμονίδη πάνω στον Σακαλίδη για να σκοράρει μετά σε κενή εστία. Το σκορ αυτό συνιστά την πιο μεγάλη νίκη του Ατρόμητου στην μεγάλη κατηγορία.

MVP: Εύκολα ο Τσούμπερ. Με 4 γκολ έκανε και ατομικό ρεκόρ καριέρας. Πριν είχε χατ τρικ στο Κύπελλο Ελβετίας.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Μίχορλ, Τσιγγάρας και Πνευμονίδης είχαν συμβολή στη δημιουργία των γκολ του Ατρόμητου. Εδώ μπαίνει και ο Τσιλούλης με γκολ και ασίστ. Χωρίς προβλήματα και η άμυνα των γηπεδούχων.



Ο γκολκίπερ Σακαλίδης και η άμυνά του. Δεν ξεχώρισε και κανένας μεσοεπιθετικός του Πανσερραϊκού.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα επιλέξουμε την φάση του 1-0. Η άμυνα του Πανσερραϊκού δεν σταμάτησε ποτέ την φάση του Ατρόμητου.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν είχε κάτι φοβερό από πλευράς λάθους η διαιτησία. Κάποια θεματάκια ίσως σε κάρτες και φάουλ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Τεράστια η αγωνιστική διαφορά των 2 ομάδων. Δικαιότατο το 6-0 του Ατρόμητου. Μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ στον Πανσερραϊκό.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Αθανασίου, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (74' Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ (58' Τσιλούλης), Τσούμπερ (82' Γιουμπιτάνα), Πνευμονίδης, Μπάκου (58' Τσαντίλας) και Φαν Βέερτ (58' Καραμάνης).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Φέλτες, Χάβος (46' Λύρατζης), Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (73' Λιάσος), Ρούμιαντσεβ (46' Ριέρα), Καρέλης (46' Ίβαν) και Μασκανάκης.