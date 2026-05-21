Ασταμάτητος ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο του Ατρόμητος - Πανσερραϊκός σκόραρε καρέ τερμάτων!

Παράσταση για έναν ρόλο στο Περιστέρι, με τον Στίβεν Τσούμπερ να κάνει εκπληκτικά πράγματα στο πρώτο μέρος απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός του Ατρόμητου σκόραρε και τα τέσσερα γκολ των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο μέσα σε 37 λεπτά!

Ο Τσούμπερ άνοιξε το σκορ στο 3' μετά από πάσα του Τσιγγάρα και διπλασίασε τα τέρματά του στο 19' με κοντινό σουτ.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 22' ο Τσούμπερ με σουτ με τη μία μετά από πάσα του Μίχορλ έφτασε στο χατ-τρικ, ενώ στο 40' από κοντά αξιοποίησε την πάσα του Πνευμονίδη και σκόραρε το τέταρτο προσωπικό του γκολ για το 4-0!