Ατρόμητος - Πανσερραϊκός: Φοβερός και τρομερός Τσούμπερ, σκόραρε τέσσερα γκολ μέσα σε 37 λεπτά!
Παράσταση για έναν ρόλο στο Περιστέρι, με τον Στίβεν Τσούμπερ να κάνει εκπληκτικά πράγματα στο πρώτο μέρος απέναντι στον Πανσερραϊκό.
Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός του Ατρόμητου σκόραρε και τα τέσσερα γκολ των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο μέσα σε 37 λεπτά!
Ο Τσούμπερ άνοιξε το σκορ στο 3' μετά από πάσα του Τσιγγάρα και διπλασίασε τα τέρματά του στο 19' με κοντινό σουτ.
Τρία λεπτά αργότερα, στο 22' ο Τσούμπερ με σουτ με τη μία μετά από πάσα του Μίχορλ έφτασε στο χατ-τρικ, ενώ στο 40' από κοντά αξιοποίησε την πάσα του Πνευμονίδη και σκόραρε το τέταρτο προσωπικό του γκολ για το 4-0!
