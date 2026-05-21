Νίκολιτς για Ηλιόπουλο: «Είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχα ποτέ»

Στη συνέντευξη του στο σερβικό Μέσο, ο Μάρκο Νίκολιτς αποθέωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ με την αυτονομία που του παρέχει.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στη σερβική Mozzart Sport που βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες εδώ στην Αθήνα εκτός από τον πήχη που ψήλωσε μετά την επιτυχημένη φετινή σεζόν της ΑΕΚ και από το σημείο κλειδί μέσα στη χρονιά, μίλησε και για τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ αποθέωσε τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης υπογραμμίζοντας ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ. Στάθηκε πολύ στην αυτονομία που έχει ο ίδιος ως προπονητής, καθώς όπως τόνισε ο Ηλιόπουλος δεν παρεμβαίνει στο τεχνικό κομμάτι, ενώ πρόσθεσε ότι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως με τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Μηνά Λυσάνδρου έχουν μια υγιή επικοινωνία και υποδειγματική συνεργασία.

Συγκεκριμένα μάλιστα για τον Ηλιόπουλο, ο Νίκολιτς τόνισε πως ταιριάζουν οι χαρακτήρες τους και πως δίνει ενέργεια στους παίκτες αγκαλιάζοντας τους πριν βγουν στο γήπεδο, δείχνοντας ίτι η καρδιά του ανήκει στην ΑΕΚ.

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Μάριο Ηλιόπουλο στη Mozzart Sport:

«Είναι ένας εξαιρετικά συμπαθής, δυναμικός χαρακτήρας, απρόβλεπτος και πολύ συναισθηματικός, κάτι που μου ταιριάζει γιατί είμαι κι εγώ έτσι. Είναι φρέσκος στο ποδόσφαιρο. Aυτή είναι μόλις η δεύτερη σεζόν του και η πρώτη μεγάλη επιτυχία, οπότε πρέπει να κατανοήσει κανείς τις υπερβολικές αντιδράσεις του στους πανηγυρισμούς. Μας παρείχε όλα όσα χρειαζόμασταν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχω απόλυτη αυτονομία. Δεν εμπλέκεται στην εβδομαδιαία διαδικασία μας. Δεν παρεμβαίνει στο τεχνικό κομμάτι. Ο άνθρωπος αγαπά το ποδόσφαιρο. Του αρέσει να αγκαλιάζει έναν παίκτη όταν βγαίνει στο γήπεδο για να του δώσει ενέργεια. Μπαίνει στα αποδυτήρια λίγες φορές τον χρόνο, μετά από μεγάλες νίκες ή όταν δίνονται μπόνους, για να τραγουδήσει και να χορέψει με την ομάδα.

Έχουμε υγιή επικοινωνία. Ο αθλητικός διευθυντής Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο πρόεδρος Μηνάς Λυσάνδρου, ο ιδιοκτήτης και εγώ. Μιλάμε συχνά τηλεφωνικά και μερικές φορές οι τέσσερίς μας συναντιόμαστε για να ανταλλάξουμε απόψεις για το πρότζεκτ, το πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να αλλάξει. Η συνεργασία είναι υποδειγματική. Μπορώ να πω ότι πιθανότατα δεν είχα καλύτερο πρόεδρο ή ιδιοκτήτη στην καριέρα μου. Σίγουρα είναι εκκεντρικός, το είδατε κι εσείς ότι αγαπά να τραγουδά και αγαπάει τα αυτοκίνητα ταχύτητας. Είναι παλιός πρωταθλητής εκεί. Από ό,τι έχω ακούσει, είναι χρόνια ο καλύτερος οδηγός ράλι. Άρα είναι και επαγγελματίας αθλητής, πέρα από το ότι είναι ιδιοκτήτης της Sea Jets, του μεγαλύτερου στόλου στο Αιγαίο. Η καρδιά του ανήκει στην ΑΕΚ και σε αυτή την ομάδα. Για μένα είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχα ποτέ».