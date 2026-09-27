ΑΕΚ - Σειρήνες Γρεβενών 3-0: Πρώτη νίκη για την Ένωση
Η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην Α’ Εθνική γυναικών, επικρατώντας με 3-0 των Σειρήνων Γρεβενών στους Αγίους Αναργύρους.
Η Ένωση μπήκε από νωρίς στο ματς κόντρα στη νεοφώτιστη και πήρε το προβάδισμα στο 20’, όταν η Χατζηνικολάου βρήκε με εξαιρετική κάθετη την Κόγγουλη, η οποία τελείωσε τη φάση για το 1-0. Στο 58’, η Κουκουλάκη έβγαλε τη Σαίχ τετ α τετ με μακρινή μπαλιά και η διεθνής μέσος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-0.Η Σαίχ είχε τον τελευταίο λόγο, καθώς στο 80’ βρήκε ξανά δίχτυα. Αυτή τη φορά συνεργάστηκε με την Τζουράκη και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Επόμενη αγωνιστική:
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ - Παναθηναϊκός
- Αγία Παρασκευή - ΑΕΚ
- Αστέρας Τρίπολης - Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ
- Ο.Φ.Η. - ΠΑΣ Πύργος 1968
- Κηφισιά - ΡΕΑ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.