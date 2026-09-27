Πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ στην εντός έδρα αναμέτρηση με τις Σειρήνων Γρεβενών (3-0).

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην Α’ Εθνική γυναικών, επικρατώντας με 3-0 των Σειρήνων Γρεβενών στους Αγίους Αναργύρους.

Η Ένωση μπήκε από νωρίς στο ματς κόντρα στη νεοφώτιστη και πήρε το προβάδισμα στο 20’, όταν η Χατζηνικολάου βρήκε με εξαιρετική κάθετη την Κόγγουλη, η οποία τελείωσε τη φάση για το 1-0. Στο 58’, η Κουκουλάκη έβγαλε τη Σαίχ τετ α τετ με μακρινή μπαλιά και η διεθνής μέσος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-0.Η Σαίχ είχε τον τελευταίο λόγο, καθώς στο 80’ βρήκε ξανά δίχτυα. Αυτή τη φορά συνεργάστηκε με την Τζουράκη και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Επόμενη αγωνιστική: