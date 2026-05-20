Ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός, όταν έλειπαν υπέφερε

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για ένα ωραίο ρεκόρ του Ολυμπιακού που πέρασε απαρατήρητο, αλλά και τις προεκτάσεις του.

Όταν έχει χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, όλα τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα.

Για παράδειγμα ότι ο Ελ Κααμπί ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και δη για πρώτη του φορά στην καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ναι μεν σκόραρε 18 γκολ, όσα και πέρυσι (κι ένα παραπάνω από πρόπερσι), αλλά φέτος είναι που βγήκε πρώτος, καθώς πέρυσι ήταν ο Μπετανκόρ του Πανσερραϊκού με 19 και πρόπερσι ο Λορέν Μορόν του Άρη με 20.

Άλλο παράδειγμα είναι η αμυντική επίδοση του Ολυμπιακού, που με 17 γκολ παθητικό ήταν η καλύτερη σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα! Καμία ομάδα δεν έφαγε λιγότερα γκολ-μαζί του είναι η Τσερκάσι από την Ουκρανία με 17, αλλά με ένα ματς ακόμη και μετά από αυτόν ήταν η Πόρτο με 18 και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με 19.

Οι αριθμοί δείχνουν τον Ολυμπιακό ξεκάθαρα πιο καλό αμυντικά, παρά επιθετικά (51 γκολ έναντι 57 της ΑΕΚ και 59 του ΠΑΟΚ), παρότι ο Ελ Κααμπί βγήκε πρώτος σκόρερ. Ίσως να μην έκανε τόση αίσθηση η επιτυχία της ομάδας αμυντικά, γιατί δεν κράτησε το μηδέν σε πολλά ντέρμπι (μόνο σε τέσσερα από τα 12: με ΠΑΟ 2-0 κι 1-0, με ΑΕΚ 2-0 και με ΠΑΟΚ 0-0), αλλά γενικά το παθητικό των 17 γκολ είναι πολύ χαμηλό. Και πιστώνεται κύρια στους Τζολάκη, Ρέτσο και Πιρόλα.

Ο Τζολάκης ήταν καλός, αλλά ίσως ακόμη πιο καλοί ήταν οι κεντρικοί του αμυντικοί, με την υποσημείωση ότι ο Ρέτσος, ίσως πιο καλός κι από τον Πιρόλα, έκανε γκάφες που κόστισαν. Ακόμη και στο τελευταίο παιχνίδι, στη Φιλαδέλφεια, οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού είχαν από μία σωτήρια επέμβαση, ο Ιταλός την ώρα του σουτ του Ζίνι από θέση γκολ κι ο Έλληνας προ του Κουτέσα. Μιλάμε για φάσεις πάρα πολύ επικίνδυνες, όπως φυσικά κι εκείνη με τον Ζοάο Μάριο, που το έβγαλε ο Τζολάκης στο τέλος.

Ο Ρέτσος πήγε να βοηθήσει κι επιθετικά, κέρδισε δύο κεφαλιές σε κόρνερ του Ρόντινεϊ, αλλά οι εκτελέσεις του δεν ήταν καλές. Στο ξεκίνημα της σεζόν είχε βάλει δύο γκολ από στατικές φάσεις δίνοντας υποσχέσεις ότι θα είχε φέτος καλό ρεκόρ στο σχετικό κομμάτι, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Όπως και του Πιρόλα, που έβαλε ένα γκολ, επίσης με κεφαλιά από κόρνερ.

Η αλήθεια, πάντως, είναι πώς όταν έλειψαν αυτοί οι δύο από την καρδιά της άμυνας σε δύσκολα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός συνήθως υπέφερε.

Με την Μπάγερ Λέβερκουζεν βγήκε ο Πιρόλα στο ημίχρονο λόγω τραυματισμού, στο 0-0, και μπαίνοντας ο Μπιανκόν στη θέση του το σκορ έγινε 0-2.

Με δίδυμο Ρέτσο-Μπιανκόν το αποτέλεσμα στο Ολυμπιακός-ΠΑΟ ήταν 0-1. Και στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2.

Με δίδυμο Μπιανκόν-Πιρόλα το αποτέλεσμα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός ήταν 2-1.

Υπό αυτές τις συνθήκες…

Πρώτον, ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός που τη φετινή σεζόν λόγω τραυματισμών o Ρέτσος έχασε λίγα (τέσσερα) παιχνίδια κι ο Πιρόλα άλλα λίγα (έξι).

Δεύτερον, αποδεικνύεται εύκολα ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει κεντρικό αμυντικό τουλάχιστον ίδιου επιπέδου με τους Ρέτσο και Πιρόλα. Να έχει δηλαδή τρεις πρώτης γραμμής.

Η ιδέα να είναι πίσω τους οι Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μάντσα δεν ήταν επιτυχής.

Άσχετο: Εγώ ακούω για Ιτούδη στον αιώνιο αντίπαλο.

Ήταν πολύ δυνατό το σουτ του Αντρέ Λουίς, μετά από εκείνο το ριμπάουντ που πήρε σε κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια. Η μπάλα δεν έφυγε πολύ άουτ. Το σουτ ήταν εντυπωσιακό. Από τα λίγα κάπως επικίνδυνα του Βραζιλιάνου σε αυτό το πρώτο του τετράμηνο στους «ερυθρόλευκους».

Ο Μεντιλίμπαρ τον έβαλε αυτή τη φορά για 15 λεπτά, σε θέση έξω δεξιά κι όχι έξω αριστερά που τον είχε βάλει με τον ΠΑΟ τις προάλλες. Μοιάζει να του ταιριάζει περισσότερο να παίζει με το ανάποδο πόδι. Είχε κάποιες κινήσεις καλές, πάσαρε σε δύο περιπτώσεις, έβγαλε μία σέντρα, αλλά γενικά δεν σου βγάζει μία συνέπεια και μία σοβαρότητα.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία στιγμή στην οποία ο Ολυμπιακός μπορούσε να βγάλει μία πολύ ωραία αντεπίθεση κι ο Αντρέ Λουίς πήγε δεύτερος πάνω στην μπάλα και βέβαια ο αμυντικός τον έκοψε. Εκεί ο μάγκας εξτρέμ πάει πρώτος και την τσιμπάει την μπάλα για να φύγει σφαίρα μπροστά. Για την ντρίμπλα που του έκανε στην περιοχή του Τζολάκη ο Πήλιος στη μεγάλη ευκαιρία του Ζοάο Μάριο στο 87’, ας μην το σχολιάσω καλύτερα.

