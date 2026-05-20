Ολυμπιακός: Δίνει δανεικό τον Νασιμέντο στη Ρίο Άβε
Έτοιμος να επιστρέψει στην Πορτογαλία φαίνεται πως είναι ο Ντιόγκο Νασιμέντο, καθώς Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρήσει στη Ρίο Άβε με δανεισμό. Συγκεκριμένα, ο Πάμπλο Ολιβέιρα έγραψε πως «ο Πορτογάλος μέσος είναι κοντά στο να δοθεί δανεικός στη Ρίο Άβε. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων και του παίκτη προχωρούν ομαλά, με τη συμφωνία να είναι σχεδόν οριστική».
Ο 23χρονος χαφ αποκτήθηκε από τους Πειραιώτες το καλοκαίρι του 2025 έναντι τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ από τη Βιζέλα, εντούτοις δεν κατάφερε να καθιερωθεί, μετρώντας ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Υπενθυμίζεται πως η Ρίο Άβε ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη και έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, με προπονητή τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο και ποδοσφαιριστές όπως ο Ανδρέας Ντόη, ο Μάριος Βρουσάι, ο Γιώργος Λιάβας, ο Αντώνης Παπακανέλλος και ο Γκουστάβο Μάνσα.
Diogo Nascimento, meio-campista português do #Olympiakos, está perto de acertar seu empréstimo ao #RioAve.— Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) May 20, 2026
As negociações entre os clubes e o jogador estão bem encaminhadas, com o acordo praticamente fechado. pic.twitter.com/LtEOOzNzLk
