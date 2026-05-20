Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Ντιόγκο Νασιμέντο δανεικό στη Ρίο Άβε

Έτοιμος να επιστρέψει στην Πορτογαλία φαίνεται πως είναι ο Ντιόγκο Νασιμέντο, καθώς Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρήσει στη Ρίο Άβε με δανεισμό. Συγκεκριμένα, ο Πάμπλο Ολιβέιρα έγραψε πως «ο Πορτογάλος μέσος είναι κοντά στο να δοθεί δανεικός στη Ρίο Άβε. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων και του παίκτη προχωρούν ομαλά, με τη συμφωνία να είναι σχεδόν οριστική».

Ο 23χρονος χαφ αποκτήθηκε από τους Πειραιώτες το καλοκαίρι του 2025 έναντι τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ από τη Βιζέλα, εντούτοις δεν κατάφερε να καθιερωθεί, μετρώντας ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Υπενθυμίζεται πως η Ρίο Άβε ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη και έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, με προπονητή τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο και ποδοσφαιριστές όπως ο Ανδρέας Ντόη, ο Μάριος Βρουσάι, ο Γιώργος Λιάβας, ο Αντώνης Παπακανέλλος και ο Γκουστάβο Μάνσα.