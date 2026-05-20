Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενείται την Πέμπτη στην Λεωφόρο από την Κηφισιά για την τελευταία αγωνιστική των Play Out με τον Φέστα να αφήνει εκτός αποστολής τον Μπατουμπινσικά λόγω Μουντιάλ.

Ο Ντίλαν Μπατουμπινσικά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Προκειμένου να υπάρξει κάποιος τραυματισμός την τελευταία στιγμή και με δεδομένο το ότι το ματς με την Κηφισιά στην Λεωφόρο δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι «βυσσινί» είναι στις δύο ομάδες που έχουν υποβιβαστεί, αποφασίστηκε ο 30χρονος στόπερ να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή. Εκτός θα είναι και ο Ρόσιτς λόγω καρτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Θεσσαλών για την τελευταία αποστολή της χρονιάς έχει ως εξής: «Ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης(20/05) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με αντίπαλο την Κηφισά στο “Aπόστολος Νικολαϊδης” για την 10η αγωνιστική των play outs της Stoiximan Super League(21/05,19:00).

Οι 21 παίκτες που επέλεξε ο Τζιανλούκα Φέστα είναι οι Βενετικίδης, Μελίσσας, Παπαγεωργίου,Μασόν,Παντελάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά,Δημηνίκος,Γκρόζος, Αποστολάκης».