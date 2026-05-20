Η μεγάλη οικονομική διαφορά μεταξύ των προτάσεων του Άρη και της Κοτσαέλισπορ είναι πιθανό να στείλει τον Γιώργο Αθανασιάδη στην Τουρκία.

Από μειωμένες έως μηδενικές είναι οι πιθανότητες παραμονής του Γιώργου Αθανασιάδη στον Άρη.

Το Gazzetta είχε σημειώσει την οικονομική απόσταση μεταξύ της προσφοράς των «κιτρίνων» και των απαιτήσεων του Έλληνα κίπερ και πάνω σ’ αυτό το δεδομένο προστέθηκε το γεγονός ότι, όσα χρήματα προσφέρουν εκείνοι στον έμπειρο τερματοφύλακα για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, η τουρκική Κοτσαέλισπορ τα δίνει για έναν χρόνο. Για την ακρίβεια, αυτά πλησιάζουν τα 500.000 ευρώ.



Αυτή η διαφορά σε συνάρτηση με την ξεκάθαρη οικονομική πολιτική που ήδη εφαρμόζουν οι «κίτρινοι», δείχνει ότι ο περσινός MVP του Άρη δύσκολα θα παραμείνει στο «Κλ.Βικελίδης» παρότι η βασική σκέψη του Γιώργου Αθανασιάδη δεν περιλαμβάνει μια νέα… μετανάστευση. Είναι φανερό εν τέλει ότι ο Άρης έχει σκοπό να μειώσει τον προϋπολογισμό του ή μάλλον, αυτό δείχνει μέσα από τις μέχρι στιγμής κινήσεις του.

Αντιθέτως, η πρόταση της τουρκικής Γκέζτεπε – όπως αναφέρουν τα τουρκικά Media - στον Νοά Σούντμπεργκ δεν αλλάζει το παραμικρό στον Άρη καθώς οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν σκοπό να αγοράσουν τα δικαιώματα του έμπειρου κεντρικού αμυντικού. Η απόφαση για το μέλλον αυτής της συνεργασίας έχει παρθεί από καιρό και στην πραγματικότητα αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει.