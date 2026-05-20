«Πολύ κοντά στην Αλ Ουάχντα ο Ρεμπρόφ»

Δημοσίευμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνδέει τον Σεργκέι Ρεμπρόφ με την Αλ Ουάχντα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «UAEkick.com» ο Σεργκέι Ρεμπρόφ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να αναλάβει την Αλ Ουάχντα, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τερμάτισε τη φετινή σεζόν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και είναι πολύ κοντα στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία αν τελικά επιβεβαιωθεί, θα γίνει επίσημη μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, στα τέλη Μαίου.

Πρέπει να σημειωθεί, πως πριν αναλάβει την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ο Ρέμπροφ, ο οποίος έχει συνδεθεί στο παρελθόν τόσο με τον Παναθηναϊκό όσο και με τον Ολυμπιακό, καθόταν στο πάγκο την Αλ Αΐν, που αγωνίζεται ίδιο πρωτάθλημα, κατακτώντας μάλιστα το «double» τη σεζόν 2021-2022.