«Πολύ κοντά στην Αλ Ουάχντα ο Ρεμπρόφ»
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «UAEkick.com» ο Σεργκέι Ρεμπρόφ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να αναλάβει την Αλ Ουάχντα, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τερμάτισε τη φετινή σεζόν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και είναι πολύ κοντα στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία αν τελικά επιβεβαιωθεί, θα γίνει επίσημη μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, στα τέλη Μαίου.
Πρέπει να σημειωθεί, πως πριν αναλάβει την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ο Ρέμπροφ, ο οποίος έχει συνδεθεί στο παρελθόν τόσο με τον Παναθηναϊκό όσο και με τον Ολυμπιακό, καθόταν στο πάγκο την Αλ Αΐν, που αγωνίζεται ίδιο πρωτάθλημα, κατακτώντας μάλιστα το «double» τη σεζόν 2021-2022.
🚨🔛|💢#EXCL— 🇦🇪 سدّد (@UAEkick) May 19, 2026
🟤🇺🇦 الوحدة يقترب من التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبيرف (51 عاماً) مدرب منتخب أوكرانيا.
⚠️ سبق وأن حقق بطولتي الدوري وكأس الرابطة مع العين. pic.twitter.com/ELUvaQLtpY
