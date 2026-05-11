Ολυμπιακός: Δεν υφίσταται θέμα Ρεμπρόφ ξεκαθαρίζουν οι Ερυθρόλευκοι
Ο Ολυμπιακός διέψευσε το ρεπορτάζ που τον συνδέει με τον έμπειρο πια Ουκρανό τεχνικό και που έκανε λόγο ότι ζήτησε συνάντηση μαζί του (ως προς την προοπτική του να συνεργαστούν). Από την μεριά των Ερυθρόλευκων ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα Ρεμπρόφ.
Οι δε Ουκρανοί μέσα σε λίγες ώρες συνέδεσαν και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό με τον ίδιο προπονητή. Θυμίζουμε άλλωστε πώς στο ίδιο άρθρο είχαμε επισημάνει ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και ούτε και ετέθη ποτέ κάτι τέτοιο.
