Παναθηναϊκός: Το «αντίο» του Λαφόν
Ο γκολκίπερ Αλμπάν Λαφόν ανέβασε το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του για τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του.
Ο Γάλλος γκολκίπερ - που είναι διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού - έκανε ανάρτηση για το «αντίο» του στον Παναθηναϊκό. Ο Αλμπάν Λαφόν ανέφερε σε μήνυμά του στο Instagram: «Ευγνώμων για τη σεζόν και τα συναισθήματα που ζήσαμε μαζί. Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα και την στήριξη σε όλη την πορεία». Ο πεπειραμένος πορτιέρε έπαιξε σε 37 αγώνες φέτος στον Παναθηναϊκό.
@Photo credits: eurokinissi, ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI
