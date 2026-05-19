Ποιος είναι ο 38χρονος Γιάκομπ Νέστρουπ, που «παίζει» πολύ δυνατά για τον Παναθηναϊκό ως αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτεθ και πώς αποφάσισε να ακολουθήσει την προπονητική.

Μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στη Super League, το φλέγον θέμα στον Παναθηναϊκό δεν είναι άλλο από αυτό του προπονητή. Τις τελευταίες ώρες, το όνομα του Γιάκομπ Νέστρουπ έχει έρθει στο προσκήνιο, καθώς ο Δανός τεχνικός εμφανίζεται ως το πρώτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, μετά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση κόουτς, με ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό υπόβαθρο και σημαντικές επιτυχίες σε Δανία και Ευρώπη, παρά το νεαρό της ηλικίας του, μόλις 38 ετών.

Ποιος είναι ο Τζέικομπ Νέστρουπ

Γεννημένος στις 8 Μαρτίου 1988, ο Γιάκομπ Νέστρουπ Χάνσεν υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην πατρίδα του, όμως μια σειρά από σοβαρούς τραυματισμούς τον ανάγκασε να αποσυρθεί από τη δράση μόλις στα 22 του χρόνια. Αυτό το πρόωρο τέλος, ωστόσο, τού άνοιξε την πόρτα για μια σπουδαία διαδρομή στην προπονητική. Αφοσιώθηκε από πολύ νωρίς στον χώρο αυτό, κάνοντας τα πρώτα του βήματα από τις ακαδημίες της Κοπεγχάγης.

Η αρχική του πρόκληση ως πρώτος προπονητής ήρθε στη Βίμποργκ την οποία ανέλαβε τη διετία 2019–2020 κι ενώ η ομάδα βρισκόταν στη δεύτερη κατηγορία της Δανίας. Μέσα στους 52 αγώνες που κάθισε στον πάγκο της, μέτρησε 1,98 βαθμούς ανά παιχνίδι (με 30 νίκες, 13 ισοπαλίες και 9 ήττες) θέτοντας με αυτόν τον τρόπο γερές βάσεις για τη μετέπειτα άνοδο της ομάδας στην Α' Εθνική το 2021.

Τον Δεκέμβριο του 2020 επέστρεψε στην Κοπεγχάγη όπου βρέθηκε αρχικά στο πόστο του βοηθού, όμως τον Σεπτέμβριο του 2022 προήχθη σε πρώτο προπονητή, ξεκινώντας μια πολυετή κι απόλυτα επιτυχημένη παρουσία στην ομάδα. Αυτή διήρκεσε σχεδόν τέσσερα χρόνια και ολοκήρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Ο ίδιος έλυσε το συμβόλαιό του με την Κοπεγχάγη κοινή συναινέσει κι έκτοτε βρίσκεται χωρίς ομάδα.

Στην πολυετή θητεία του εκεί πάντως, ο Νέστρουπ την καθοδήγησε σε 181 ματς καταγράφοντας 98 νίκες, 39 ισοπαλίες και 44 ήττες με μέσο όρο 1,84 βαθμούς ανά παιχνίδι.

Το τροχαίο που τον έκανε να κρεμάσει τα παπούτσια του στα 22

Το όνειρό του να παίξει ποδόσφαιρο σε κορυφαίο επίπεδο μετατράπηκε σε... εφιάλτη μέσα από μια οδυνηρή διαδρομή γεμάτη τραυματισμούς, ιατρικά λάθη και ατυχίες που τον ανάγκασαν να αποσυρθεί σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Το καλοκαίρι του 2007, ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ακαδημίας της Κοπεγχάγης, πραγματοποίησε το πολυπόθητο επαγγελματικό του ντεμπούτο, όμως μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο τραυματίστηκε σοβαρά. Το ιατρικό επιτελείο διέγνωσε αρχικά ένα απλό πρόβλημα στο γόνατο, μια λανθασμένη εκτίμηση που αποδείχθηκε μοιραία για τη συνέχεια της καριέρας του. Στην πραγματικότητα, είχε υποστεί ένα βαρύτατο τραύμα στον αστράγαλο, κάτι το οποίο δεν είχαν εντοπίσει οι γιατροί.

Η καθυστέρηση στη διάγνωση η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ύστερα τον κράτησαν εκτός γηπέδων για οκτώ μήνες, σαμποτάροντας ανεπανόρθωτα την αποκατάστασή του. Αδυνατώντας να βρει ξανά θέση στην ομάδα λόγω της μεγάλης αποχής του, ο Νέστρουπ προσπάθησε να κάνει μια νέα αρχή στο εξωτερικό.

Το 2010 υπέγραψε στην ισλανδική Χαφναρφιόρντουρ, ελπίζοντας να κάνει ένα restart στην καριέρα του, αλλά η κακοδαιμονία του τον ακολούθησε κι εκεί. Άρχισε να υποφέρει από συνεχείς μυϊκούς τραυματισμούς, ενώ το τελειωτικό «χτύπημα» ήταν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη την ίδια χρονιά. Το ατύχημα τού προκάλεσε περαιτέρω προβλήματα εκμηδενίζοντας κάθε ελπίδα για την επιστροφή του στη δράση.

Το 2011, μετά από μια απέλπιδα προσπάθεια να αγωνιστεί στην Δ' κατηγορία της Δανίας, ο Νέστρουπ ανακοίνωσε την απόσυρσή του, αποφάσισε όμως πως θα συνεχίσει να βρίσκεται πάση θυσία στον χώρο του ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας πόστο στις Ακαδημίες της ομάδας.

Η ξέφρενη πορεία με την Κοπεγχάγη στο Champions League και οι εγχώριοι τίτλοι

Στη Δανία κατέκτησε δύο συνεχόμενα νταμπλ (το 2022/23 και το 2024/25). Παράλληλα, η ευρωπαϊκή του παρουσία κρίθηκε ως κάτι παραπάνω από επιτυχημένη, με highlight τη σεζόν 2023-2024. Η Κοπεγχάγη αποτέλεσε μια από τις εκπλήξεις του Champions League εκείνης της χρονιάς, καθώς υπό τις οδηγίες του 38χρονου τεχνικού προκρίθηκε πανηγυρικά από έναν όμιλο «φωτιά» με αντιπάλους την Μπάγερν, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Γαλατασαράι, φτάνοντας μέχρι και τη φάση των «16». Εκεί, η κλήρωση τους έφερε αντιμέτωπους με την κάτοχο του τίτλου, Μάντσεστερ Σίτι και παρά τη γενναία προσπάθειά τους, αποκλείστηκαν τελικά με συνολικό σκορ 6-2.

Ο Νέστρουπ, που συνυπήρξε και με τον Παντελή Χατζηδιάκο σε 76 ματς, προσπάθησε να συνεχίσει την επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία του με την Κοπεγχάγη και τη φετινή σεζόν, όμως έφτασε μέχρι τη φάση των ομίλων αντιμετωπίζοντας υπερδυνάμεις, όπως η Μπαρτσελόνα.

Όσον αφορά την τακτική του προσέγγιση, στα φετινά του παιχνίδια ο Δανός κόουτς έδειξε μια προτίμηση στο 4-4-2. Βασίστηκε σε αυτόν τον σχηματισμό στα περισσότερα ματς της Superliga, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί δύο καθαρά φορ. Ο ίδιος, προτιμά και το 4-3-3, με το οποίο κατάφερε να φτάσει πρόπερσι μέχρι τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.