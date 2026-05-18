Premier League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι

Νίκος Κικίδης
Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε το πρόγραμμα Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι έως το τέλος της σεζόν της Premier League, καθώς και τη βαθμολογία.

Η Άρσεναλ «λύγισε» την υποβιβασμένη Μπέρνλι, την οποία νίκησε στο Emirates με 1-0 και ανέβασε τη διαφορά από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι στους 5 βαθμούς, η οποία βέβαια έχει ματς λιγότερο. Συνεπώς εφόσον οι Πολίτες δεν νικήσουν στην έδρα της Μπόρνμουθ, οι Κανονιέρηδες θα στεφθούν πρωταθλητές αλλιώς το τρόπαιο θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.

Η βαθμολογία

1. Άρσεναλ 82 (+43)
2. Μάντσεστερ Σίτι 77 (+43)

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

  • 24/5 Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι

  • 19/5 Μπόρνμουθ (εκτός)
  • 24/5 Άστον Βίλα (εντός)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     