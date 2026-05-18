Premier League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι
Η Άρσεναλ «λύγισε» την υποβιβασμένη Μπέρνλι, την οποία νίκησε στο Emirates με 1-0 και ανέβασε τη διαφορά από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι στους 5 βαθμούς, η οποία βέβαια έχει ματς λιγότερο. Συνεπώς εφόσον οι Πολίτες δεν νικήσουν στην έδρα της Μπόρνμουθ, οι Κανονιέρηδες θα στεφθούν πρωταθλητές αλλιώς το τρόπαιο θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.
Η βαθμολογία
1. Άρσεναλ 82 (+43)
2. Μάντσεστερ Σίτι 77 (+43)
Το πρόγραμμα της Άρσεναλ
- 24/5 Κρίσταλ Πάλας (εκτός)
Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι
- 19/5 Μπόρνμουθ (εκτός)
- 24/5 Άστον Βίλα (εντός)
