Μέσα από τις τοποθετήσεις του Μιχάλη Γρηγορίου διαπιστώνεται ότι απομένει μια συνάντηση για να «κλειδώσει» η παραμονή του στον Άρη, έχουν αξία όμως και οι προϋποθέσεις.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ήταν αποκαλυπτικός στην τελευταία συνέντευξη Τύπου – έπειτα από τη νίκη επί του Λεβαδειακού. Ενίσχυσε αρκετά την άποψη που κυριαρχεί στο τελευταίο διάστημα και τον θέλει να παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Άρη μέσα από τον τρόπο τοποθέτησής του. Αποκαλύπτοντας μάλιστα την προγραμματισμένη αυριανή (18/5) συνάντησή του με τον Θόδωρο Καρυπίδη καθώς επίσης και την έκδοση ανακοίνωσης η οποία θα «απαντά» στο ερώτημα για το μέλλον του, έδειξε ότι αυτό μάλλον είναι προδιαγεγραμμένο. Μίλησε επίσης για την προεργασία που ήδη έχει γίνει και προφανέστατα αυτή αφορά την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η αλήθεια είναι ότι ανεξαρτήτως της όποιας εξέλιξης (θα) έχει το ζήτημά του, ήταν εντός των προθέσεών του η έγγραφη κατάθεση συμπερασμάτων μέσα από το τετράμηνο παρουσίας του στον Άρη. Ήδη έχει συζητήσει αρκετά με τον Θόδωρο Καρυπίδη για το επίπεδο ποιότητας του ρόστερ, την καθημερινότητα αλλά και τον βαθμό ανταπόκρισης του καθενός στις δικές του απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, είχε τη βούληση να καταθέσει και εγγράφως τις απόψεις του σεβόμενος την ευκαιρία που του πρόσφερε το club αλλά και το μέγεθός του.

Επί της ουσίας, η πρόθεση παραμονή του ιδίου στην τεχνική ηγεσία του Άρη έγινε σαφής από τις πρώτες ημέρες του στην ομάδα. Από τη μία πλευρά έκανε λόγο για μια συνεργασία με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, από την άλλη όμως είχε αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Γι’ αυτόν τον λόγο, στη συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, έχει αξία να γίνουν γνωστές οι προϋποθέσεις κι αυτές δεν σχετίζονται τόσο με το πλαίσιο της διαφαινόμενης δέσμευσης του 52χρονου τεχνικού με την ομάδα όσο με τον τρόπο δουλειάς του αλλά και το αγωνιστικό πλάνο το οποίο θα δείξει και τις αγωνιστικές φιλοδοξίες της ομάδας.

Προς το παρόν επικρατεί η αίσθηση περί μείωσης του αγωνιστικού προϋπολογισμού. Αντίστοιχη υπήρχε και σε άλλες σεζόν που ολοκληρώθηκαν απογοητευτικά για τον Άρη αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν αξία οι λεπτομέρειες του πλάνου. Είναι προφανές ότι ο Άρης θα επιχειρήσει να αποδεσμευτεί από υψηλά συμβόλαια ποδοσφαιριστών οι οποίοι προσέφεραν από ελάχιστα έως τίποτε με σκοπό να «ανοίξει χώρο» στον προϋπολογισμό του για την απόκτηση άλλων παικτών. Δεν είναι όμως μόνο στο χέρι του να το πετύχει. Γι’ αυτόν τον λόγο, πέραν του θέματος του Μιχάλη Γρηγορίου, εξίσου μεγάλη αξία έχουν και οι προϋποθέσεις ή μάλλον, το πλάνο της επόμενης χρονιάς.