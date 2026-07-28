Τι λένε για τον Λόβρο Μάγιερ στην Κροατία και ποια τα στοιχεία του 28χρονου χαφ της Βόλφσμπουργκ που παίρνει η ΑΕΚ, μέσα από το Wyscout.

Η ΑΕΚ προχωράει με μια δυνατή κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής καθώς δαπανώντας 6 εκατ. ευρώ έφτασε σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Λόβρο Μάγιερ, κάνοντας μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της.

Ο 28χρονος Κροάτης μέσος έχει ήδη συμφωνήσει σε τετραετές συμβόλαιο ως το 2030, όπως διαβάσατε στο Gazzetta και πλέον αναμένεται άμεσα στην Ολλανδία, ακόμα και κατά τη διάρκεια της Τρίτης, για να περάσει τα ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Η Ένωση βάζει στο ρόστερ της έναν μέσο με πλούσια τεχνικά χαρίσματα, ο οποίος την τελευταία πενταετία είχε κάνει δύο δαπανηρές μεταγραφές. Μία από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στη Ρεν που κόστισε 12 εκατ. ευρώ και μία από τη Ρεν στη Βόλφσμπουργκ, που δαπάνησε τα διπλάσια χρήματα (25 εκατ. ευρώ) για να τον αποκτήσει.

Μετά τον περσινό υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ, όμως, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και για τους «Λύκους» και για τον Μάγιερ στην ομάδα και η ΑΕΚ που έκανε γερό μπάσιμο με μια υψηλή οικονομικά πρόταση τον κάνει δικό της, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει τη μία από τις δύο προσθήκες που περίμενε άμεσα για τη μεσαία γραμμή να γίνεται πραγματικότητα.

Τι λένε στην Κροατία για Μάγιερ

Όπως φαίνεται και από το heatmap του Μάγιερ στο Wyscout, πρόκειται για έναν μέσο, ο οποίος πατάει σε όλους τους χώρους του γηπέδου. Ρωτήσαμε στην Κροατία, πηγή από το περιβάλλον της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που μας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για έναν χαφ που έχει τη δυνατότητα να παίξει σε όλες τις θέσεις μεσοεπιθετικά και να κάνει τη διαφορά, έχοντας περάσει και έναν σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο που τον κράτησε εκτός για το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν 2024-2025 στη Βόλφσμπουργκ.

Σύμφωνα με όσα μας μετέφερε, ο Μάγιερ είναι ένας ποιοτικός μέσος, δουλευταράς, που μπορεί να μην είναι γρήγορος, ωστόσο τρέχει πολύ μέσα στο γήπεδο και το μεγάλο του ατού είναι το πολύ καλό αριστερό πόδι που διαθέτει. Η τεχνική του κατάρτιση είναι εξαιρετική και το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να προσφέρει όπου κι αν του ζητηθεί. Μπορεί να παίξει στο 8, στο 10 ή ακόμη και ως δεξιός χαφ που να συγκλίνει προς τα μέσα. Παράλληλα φέρεται να διαθέτει και ισχυρή προσωπικότητα.

Ο Μάγιερ μέσα από το Wyscout

Μια ματιά στους μέσους όρους του Μάγιερ στην καριέρα του μέσα από το Wyscout αρκεί για να επιβεβαιωθούν οι μεγάλες δυνατότητες που έχει στο δημιουργικό κομμάτι. Οι επιτυχημένες του πάσες φτάνουν στο 83% συνολικά. Έχει 76,5% σωστές πάσες στο τελευταίο τρίτο, 55,8% επιτυχημένες πάσες στην αντίπαλη περιοχή, 73,9% επιτυχημένες προωθητικές μπαλιές και 59,4% επιτυχημένες μακρινές μεταβιβάσεις, ενώ οι σέντρες του φτάνουν στο υψηλό ποσοστό επιτυχίας του 38,8%.

Πρόκειται για έναν χαφ, ο οποίος ψάχνει τις τελικές εμπιστευόμενος το καλό αριστερό του πόδι. Συγκεκριμένα έχει σχεδόν δύο ανά παιχνίδι, βρίσκοντας εστία στο 38,9% των περιπτώσεων, ενώ έχει μέσο όρο 2,26 επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Όσον αφορά στο ανασταλτικό κομμάτι, που δεν είναι το δυνατό του σημείο, ο 28χρονος Κροάτης χαφ έχει 55,1% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, 39,2% κερδισμένες δεύτερες μπάλες, 2,71 κοψίματα και έξι ανακτήσεις μπάλας (οι 51,2% στο μισό του αντιπάλου).