ΑΕΚ: Αδιανόητες εικόνες στη Νέα Φιλαδέλφεια, χιλιάδες Ενωσίτες στην Πλατεία Αετού
Στιγμές... ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια! Η Allwyn Arena γέμισε περίπου 50 λεπτά πριν τη σέντρα του ματς - γιορτή με τον Ολυμπιακό, όμως πέρα από τους 33.000 Ενωσίτες που θα δουν το ματς από τις εξέδρες δυναμικό παρών υπάρχει και έξω από το γήπεδο.
Ενώ στο γήπεδο δεν... πέφτει καρφίτσα στην Πλατεία Αετού και στους γύρω δρόμους γίνεται πανδαιμόνιο, με χιλιάδες φίλους του Δικεφάλου να κάνουν τη δικη τους «εξέδρα», ώστε να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
🦅 Κιτρινόμαυρος «πανζουρλισμός» από τους φίλους της Ένωσης#aekfc pic.twitter.com/oN4VuzTqGyMay 17, 2026
Οι στιγμές είναι μαγικές για τους φίλους της ΑΕΚ και ακόμα και όσοι δεν κατάφεραν να κλείσουν θέση στην Allwyn Arena θα βιώσουν τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουν όταν σηκωθεί στον ουρανό το 14ο κιτρινόμαυρο πρωτάθλημα.
Οι εικόνες θυμίζουν (αν δεν ξεπερνούν) τις αντίστοιχες πριν τη φιέστα στο ματς με τον Βόλο για το πρωτάθλημα του 2023, τη σεζόν του νταμπλ και της επιστροφής στη Νέα Φιλαδέλφεια.
🦅Στην πλατεία του Αετού επικρατεί το αδιαχώρητο από την κιτρινόμαυρη «τρέλα»#aekfc pic.twitter.com/XU7QO3Pg0t— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
