Χωρίς την παρουσία κόσμου και Τύπου η απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ την Τρίτη ενόψει του φιλικού με τη Φίτεσε.

Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Άπελντορν της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να παραμένουν ως το Σάββατο (18/7) πριν ακολουθήσει μια τετραήμερη διακοπή ώστε στη συνέχεια να έρθει το δεύτερο στάδιο από τις 23 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε πως το απόγευμα της Τρίτης ενόψει του φιλικού της Τετάρτης (15/7, 20:00) με τη Φίτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του Τύπου.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι η απογευματινή προπόνηση της ομάδας μας στην Ολλανδία την Τρίτη 14 Ιουλίου θα είναι κλειστή για το κοινό και τον Τύπο», ανέφερε η ενημέρωση της Ένωσης.

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