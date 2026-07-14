Ο γνωστός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο έκανε νέα αναφορά για το θέμα της ανανέωσης του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ και το ενδιαφέρον της Μοντερέι.

Ένα από τα θέματα που συζητιούνται σε καθημερινή βάση στο Μεξικό είναι το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα και αν θα συμφωνήσει με την ΑΕΚ σε νέο συμβόλαιο ή αν η Μοντερέι καταφέρει να τον αγοράσει. Πριν από μερικές μέρες ο γνωστός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο είχε τονίσει ότι πιο πιθανό είναι ο Πινέδα να μείνει στην ΑΕΚ από το να γυρίσει στο Μεξικό.

Σε νέα αναφορά του σε βίντεο για διάφορα μεταγραφικά ζητήματα που ανέβασε τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Μέρλο υπογράμμισε ότι η υπόθεση είναι στο 50-50.

«Ρώτησα σήμερα πώς έχει το θέμα. Μου λένε 50-50. Οι πιθανότητες είναι 50% ο Ορμπελίν να δεχθεί να ανανεώσει στην ΑΕΚ όπου έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιο και 50% να τον αγοράσει η Μοντερέι για να έρθει στο Μεξικό υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα», υποστήριξε ο Μέρλο για τον Πινέδα, το συμβόλαιο του οποίου με την ΑΕΚ έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027, με τη ρήτρα για τις ομάδες του Μεξικού να ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ.

Όσα είπε ο Μέρλο για τον Πινέδα από το 03:18 του βίντεο: