Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, κλήθηκε κανονικά στην αποστολη της Σερβίας για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν οι Λούκα Γίοβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ.

Η Σερβία, μπορεί να μη προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως σε αυτή την post-season θα αγωνιστεί κανονικά, καθώς έχει προγραμματίσει να δώσει δύο φιλικά με το Πράσινο Ακρωτήρι (31/05) και το Μεξικό (05/06).

Στην 26μελής αποστολή που δημοσιοποίησε το πρωί της Τρίτης (26/05) ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας, Βέλικο Παούνοβιτς, υπολογίζεται κανονικά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Αντιθέτως, εκτός αποστολής παρέμειναν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, Λούκα Γίοβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, οι οποίοι αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.