Σερβία: Με Ζίβκοβιτς η αποστολή για τα φιλικά του Ιουνίου - Εκτός οι Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς
Η Σερβία, μπορεί να μη προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως σε αυτή την post-season θα αγωνιστεί κανονικά, καθώς έχει προγραμματίσει να δώσει δύο φιλικά με το Πράσινο Ακρωτήρι (31/05) και το Μεξικό (05/06).
Στην 26μελής αποστολή που δημοσιοποίησε το πρωί της Τρίτης (26/05) ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας, Βέλικο Παούνοβιτς, υπολογίζεται κανονικά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
Αντιθέτως, εκτός αποστολής παρέμειναν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, Λούκα Γίοβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, οι οποίοι αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.
📋🇷🇸 | Репрезентативци Србије који се налазе на списку селектора Вељка Пауновића за предстојеће пријатељске утакмице против Зеленортских Острва и Мексика.— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) May 26, 2026
🇨🇻🆚🇷🇸 | Лисабон, 31. мај, 16.30
🇲🇽🆚🇷🇸 | Толука, 5. јун, 04.00 pic.twitter.com/6skwdg4yyj
