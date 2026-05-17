ΑΕΚ: Η μέρα γιορτής έχει ήδη αρχίσει, χαμός έξω από την Allwyn Arena εν όψει φιέστας
Η ΑΕΚ ζει μια ονειρική σεζόν, η οποία θα κορυφωθεί το βράδυ της Κυριακής στην πολυαναμενόμενη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια που θα γίνει χαμός!
Η Ένωση πήρε πανάξια το πρωτάθλημα Ελλάδος και έχει το τελευταίο ματς της σεζόν (19:30, live Gazzetta) κόντρα στον Ολυμπιακό πριν ξεκινήσει το πάρτι της φιέστας εντός και εκτός Allwyn Arena για την κατάκτηση του τίτλου.
Από νωρίς στο πόδι βρίσκεται η Νέα Φιλαδέλφεια για την φιέστα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, με τον κόσμο της Ένωσης να ζει έντονα τις ξεχωριστές στιγμές. Φυσικά υπάρχει και ατελείωτη ουρά και στην μπουτίκ από το πρωί σε ένα πανηγυρικό κλίμα εξω από το γήπεδο.
🦅🏆 Από νωρίς στο πόδι η Νέα Φιλαδέλφεια για την φιέστα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
🙏 Ατελείωτη ουρά και στην μπουτίκ από το πρωί!
