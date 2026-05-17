Το κοινό σημείο στις νίκες του Ολυμπιακού και στις ήττες της ΑΕΚ!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το αποψινό πολύ κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια.

Ένας μικρός τελικός πρωταθλήματος μοιάζει το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Φιλαδέλφεια.

Μικρός γιατί είναι για την 2η θέση. Τελικός γιατί κατά πάσα πιθανότητα από αυτό το ματς θα κριθεί ποιος θα πάρει το διαβατήριο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, αφού ο ΠΑΟΚ παίζει στην άδεια από κόσμο Λεωφόρο, με διαιτητή από τη…Γεωργία κι ο ΠΑΟ δεν θα έχει ούτε τον μοναδικό απειλητικό κυνηγό του, τον Τετέη.

Τέλος πάντων, εάν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λίγο τα παιχνίδια της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια στη φετινή σεζόν, θα διαπιστώσουμε κατ΄ αρχάς ότι έχει τρεις ήττες. Κι ότι όλες έχουν ένα κοινό σημείο: Είναι παιχνίδια στα οποία δεν μπόρεσε να σκοράρει. Βλέπε 0-2 από τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, 0-1 από τον ΟΦΗ για το Κύπελλο και 0-2 από την Τσέλιε για το Κόνφερενς Λιγκ. Άρα, το πρώτο συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι η ΑΕΚ όταν βάζει έστω ένα γκολ στη Φιλαδέλφεια, ποτέ δεν χάνει!

Για την ακρίβεια έχει κερδίσει τη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων της. Με εξαίρεση τρεις. Τρεις ισοπαλίες με το ίδιο σκορ 1-1. Με τον Ολυμπιακό να την ισοφαρίζει στο τελευταίο λεπτό με πέναλτι, με την ίδια την ΑΕΚ να ισοφαρίζει την Σάμροκ Ρόβερς στο τελευταίο λεπτό επίσης με πέναλτι και με τον Άρη Λεμεσού να ισοφαρίζει επίσης με πέναλτι την ΑΕΚ που κι αυτή είχε με πέναλτι ανοίξει το σκορ, σε ένα ματς που πήγε στην παράταση και πέρασε η ΑΕΚ με νίκη 3-1.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν, με βάση αυτό το μοτίβο, για να κερδίσει πρέπει να μην φάει γκολ σήμερα στη Φιλαδέλφεια. Κάτι που ενισχύεται κι από μία άλλη παράμετρο: Οι τρεις νίκες που έχει ο Ολυμπιακός στο φετινό πρωτάθλημα είναι τα τρία παιχνίδια στα οποία κράτησε το μηδέν (στο Καραϊσκάκη 2-0 την ΑΕΚ κι 1-0 τον ΠΑΟ και στη Λεωφόρο 2-0 τον ΠΑΟ). Ακόμη και στο Τσάμπιονς Λιγκ οι νίκες του κατά βάση ήταν με το μηδέν παθητικό (στο Καραϊσκάκη 2-0 την Μπάγερ Λέβερκουζεν και στο Καζακστάν 1-0 την Καϊράτ).

Από την άλλη, η ΑΕΚ είναι μία ομάδα που ειδικά εσχάτως παίζει πολύ επιθετικά στη Φιλαδέλφεια και σκοράρει με ευκολία. Επιπλέον, ακόμη κι όταν έχει βρεθεί πίσω στο σκορ, έχει ανατρέψει εις βάρος της σκορ. Όπως με τον ΠΑΟ τις προάλλες (έχανε 0-1 και νίκησε 2-1 με γκολ στο 93΄), με τον ΟΦΗ πριν τα Χριστούγεννα (έχανε 0-1 και το γύρισε σε υπέρ της 2-1) κι εκείνο το διάστημα και με την ρουμάνικη Κραϊόβα (έχανε 0-2 και το γύρισε σε υπέρ της 3-2 με δύο γκολ στις καθυστερήσεις).

Πραγματικά δηλαδή δεν είναι εύκολο να κάνεις διπλό στη Φιλαδέλφεια, ακόμη κι όταν προηγηθείς. Πρέπει να μπορείς να διατηρήσεις το μηδέν στην εστία σου. Και ιδανικά να αποφύγεις να προηγηθεί στο σκορ η ΑΕΚ, αφού όποτε το έκανε πήρε το τρίποντο, με εξαίρεση ουσιαστικά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό!

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός όλα του τα ντέρμπι εκτός έδρας φέτος τα πάλεψε πάρα πολύ. Και δικαιούνταν σε όλα κάτι καλύτερο. Και στις ήττες του 1-2 κι 1-3 στην Τούμπα, και στο 1-1 στη Λεωφόρο και στο 1-1 στη Φιλαδέλφεια. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες ο ίδιος, ενώ τα γκολ που έφαγε ήταν κυρίως από λάθη παικτών του.

Άσχετο: Θυμάστε τον Ζοάο Καρβάλιο; Τελείωσε χθες το πορτογαλικό πρωτάθλημα κι αναδείχθηκε πρώτος σε ασίστ! Με 12! Κι έβαλε κι άλλα έξι γκολ με την Εστορίλ, στην οποία είναι αρχηγός. Τα δε ρεπορτάζ λένε ότι στα 29 του είναι έτοιμος να κάνει νέα μεταγραφή. Ο Καρβάλιο, που ποτέ δεν μπόρεσε να στεριώσει στον Ολυμπιακό, έπαιξε φέτος 8άρι, 10άρι, έξω δεξιά, έξω αριστερά, αλλά και δεύτερος φορ!

Η ΑΕΚ είναι μία ομάδα που παίζει πολύ έξυπνα μέσα στο γήπεδο της. Γι΄ αυτό και εσύ, ως αντίπαλος της, πρέπει να είσαι καλά διαβασμένος για να την σταματήσεις και να την νικήσεις. Βλέπεις ότι έχει ένα σταθερό μοτίβο-φορτσάρει για να σκοράρει στα πρώτα και στα τελευταία λεπτά κάθε ημιχρόνου, και του α΄ και του β΄.

Άμα τσεκάρεις, θα δεις ότι σε αυτά τα διαστήματα έχει επιτύχει τα περισσότερα της γκολ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει πάρει τόσα αποτελέσματα εντός έδρας με γκολ στις καθυστερήσεις. Στο 92’ το 1-0 με τον Παναιτωλικό, στο 90’ το 1-1 με τη Σάμροκ, στο 98’ το 2-2 και στο 104’ το 3-2 με την Κραϊόβα, στο 93’ το 2-1 με τον ΠΑΟ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι φουλ συγκεντρωμένος και στα πρώτα λεπτά, αλλά και στα τελευταία.

