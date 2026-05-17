Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε για το πώς θα ψάξει την τελική νίκη

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα δεδομένα του ΠΑΟ-ΠΑΟΚ από πλευράς Δικεφάλου, προσπαθώντας να διαβάσει και να μεταφέρει το σκεπτικό Λουτσέσκου που θα φέρει τη νίκη.

Φεύγει κι αυτή η σεζόν! Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μπήκε στο γήπεδο αρχές Ιουλίου, τελειώνει στη Λεωφόρο που επίσης μας αποχαιρετάει όσον αφορά την έδρα του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε τη δεύτερη θέση και έχει συγκεκριμένη τακτική και πλάνο για να τα καταφέρει.

Ο αγώνας ΠΑΟ-ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένες σταθερές από τις οποίες ξεκινάμε:

- Ο ΠΑΟΚ καίγεται για να κερδίσει αφού μόνο έτσι μπορεί να βγει δεύτερος

- Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά και απλά ποντάρει σε καλά διαστήματα για να πάρει βαθμούς

- Ο Παναθηναϊκός επίσης δεν παίζει καλά, αλλά είναι δυσκολοκατάβλητος

- Πιο πολλές απουσίες έχουν οι γηπεδούχο, ενώ από τον ΠΑΟΚ λείπουν Καμαρά και Ντεσπόντοφ

- Το ματς γίνεται (δυστυχώς) χωρίς κόσμο. Θυμάμαι πάρα πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ κεκλεισμένων των θυρών στην Αθήνα, με τους ασπρόμαυρους να επηρεάζονται πάρα πολύ και να παίζουν σαν υπνωτισμένοι!

-Όλως παραδόξως, διαιτητής ορίστηκε Γεωργιανός χωρίς πολλές παραστάσεις. Ο ΠΑΟΚ είχε διαμαρτυρηθεί μετά τον πρώτο αγώνα που σφύριξε ένα ανάλογος Πολωνός, ζητώντας μόνο elite σε όλα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο!

- Μην ξεχνάμε βέβαια ότι η δεύτερη θέση «εξαρτάται» από τον Ολυμπιακό και αν καταφέρει να κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στο γήπεδό της. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει…

Από την άλλη ρισκάρω να εκτιμήσω ότι ο ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει, γιατί στα τελευταία του παιχνίδια και πιο συγκεκριμένα στα τελευταία λεπτά τους όπου κρίνονταν το αποτέλεσμα, έβγαλε πολύ μεγάλη αυταπάρνηση! Οι παίκτες του παρά το ότι δεν είναι καλά σωματικά και πνευματικά, βγάζουν μόνιμα αντίδραση και τελειώνουν καλά τους αγώνες παίρνοντας βαθμούς.

Από όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέκσου θα ποντάρει σε αυτό το γεγονός και για τον αποψινό, τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Το τονίζουμε αυτό, όπως και το ότι την τελευταία εβδομάδα οι ομάδες δίνουν τρία μαζεμένα ματς που πραγματικά τους εξουθενώνουν. Ο Λουτσέσκου εδώ και χρόνια λέει: «Το ποδόσφαιρο άλλαξε μετά τις πέντε αλλαγές. Τώρα μπορούμε να σκεφτόμαστε πως ξεκινάμε ένα ματς και πώς μπορούμε να το τελειώσουμε αλλάζοντας τη μισή ενδεκάδα».

Έτσι θα κάνει κι απόψε. Λαμβάνοντας όλα τα δεδομένα υπόψη, ο ΠΑΟΚ θα κάνει αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα και στον κορμό του, θα φρεσκάρει παίκτες που ήταν… δύσκολα και θα κρατήσει κάποιους πιο ποιοτικούς να τους φέρει στην πορεία από τον πάγκο. Ο ΠΑΟΚ πάει να κερδίσει και θεωρεί ο προπονητής του ότι αυτό το θα το οριστικοποιήσει στο δεύτερο μέρος. ΚΑΝΕΙΣ δεν μπαίνει να πάει ένα ματς στο 0-0, για να «χτυπήσει» στο τέλος. Μερικές φορές απλά, δεν σε «χαλάει» να ξεκινήσεις πιο συντηρητικά, να μην ρισκάρεις, να κουράσεις και τον αντίπαλο που θυμίζουμε ότι παίζει μόνιμα χωρίς 6-7-8 παίκτες, άρα επιβαρύνει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και εφόσον χρειαστεί, να ανεβάσει ο ΠΑΟΚ την ποιότητά του μετά το 50΄ και το 60΄.

Με βάση τα στοιχεία παίκτες όπως ο Τάισον, ο Μεϊτέ, ο Κένι, ο Γερεμέγεφ, δεν θα ξεκινήσουν σε αυτό το ματς. Ο ΠΑΟΚ θα φέρει άλλους παίκτες στο βασικό σχήμα και ΑΝ χρειαστεί να ρισκάρει ή να ανεβάσει πολύ την ποιότητά του στο δεύτερο μέρος, θα το κάνει με αυτούς και με άλλους που έχει.

Υπομονή θέλει στον αγώνα του ο ΠΑΟΚ και λίγο ρίσκο μέχρι το 50-60΄. Ας ρισκάρει -αν μπορεί- ο Παναθηναϊκός για να δούμε τι θα καταφέρει. Μετά το 60΄ πάντως ο ΠΑΟΚ έδειξε ήδη ότι έχει περισσότερες σωματικές και πνευματικές δυνάμεις, απόψε θα φέρει -αν χρειαστεί- και περισσότερη ποιότητα για να τελειώσει νικηφόρα τον αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί, το έχει, ο Ολυμπιακός έχει σαφώς πιο δύσκολο έργο και για να δούμε αν από Δευτέρα μπορεί να ξεκινήσει για τον Δικέφαλο ένα καλοκαίρι με λίγο περισσότερο αγωνιστικό όραμα.