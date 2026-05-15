ΠΑΟΚ: Το τελευταίο βήμα για τη δεύτερη θέση και την Ευρώπη

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας τη νίκη που μπορεί να τον οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το τελευταίο παιχνίδι της φετινής σεζόν, ολοκληρώνοντας τη μίνι προετοιμασία του για την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, η οποία θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας των «πράσινων».

Για τον Δικέφαλο το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο. Νίκη στην Αθήνα και παράλληλα απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Ένας στόχος που μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ και να δώσει διαφορετική προοπτική στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η φετινή σεζόν φτάνει πλέον στο τέλος της για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία συμπληρώνει 55 επίσημα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε μια χρονιά με μεγάλη επιβάρυνση και συνεχόμενα απαιτητικά ματς.

Η προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία είχε έντονο ρυθμό και επικεντρώθηκε κυρίως στην κυκλοφορία της μπάλας και στην τακτική προσέγγιση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και δίτερμα υψηλής έντασης.

Οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν συνέχισαν με θεραπεία και παραμένουν εκτός πλάνων για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (16/05) με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία και λίγες ώρες αργότερα η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αθήνα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».