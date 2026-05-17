ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το ματς-φιέστα της Ένωσης
Η μεγάλη ώρα για τη στέψη της ΑΕΚ έφτασε, καθώς απόψε (17/5) η Ένωση υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague.
Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει το κίνητρο της 2ης θέσης, θέλοντας νίκη για να μην εξαρτάται από το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, ενώ οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.
Η σέντρα στην Allwyn Arena θα γίνει στις 19:30 και η μετάδοση από το Cosmote Sport 2.
