ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το ματς-φιέστα της Ένωσης

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (17/5) αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και της φιέστας των γηπεδούχων.

Η μεγάλη ώρα για τη στέψη της ΑΕΚ έφτασε, καθώς απόψε (17/5) η Ένωση υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει το κίνητρο της 2ης θέσης, θέλοντας νίκη για να μην εξαρτάται από το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, ενώ οι γηπεδούχοι θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.

Η σέντρα στην Allwyn Arena θα γίνει στις 19:30 και η μετάδοση από το Cosmote Sport 2.