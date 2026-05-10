Θεοδωρίδης στο Gazzetta: «Αφιερώνω τη νίκη παραμονής στη γιαγιά μου που ήταν από τις Σέρρες»

Ο πρωταγωνιστής της Κηφισιάς στην ανατροπή στις Σέρρες, Δημήτρης Θεοδωρίδης, μίλησε στο Gazzetta για το φοβερό παιχνίδι που έκανε και το τρομερό επίτευγμα της παραμονής.

Η Κηφισιά έκανε σπουδαία ανατροπή στην έδρα του Πανσερραϊκού και πέτυχε το μεγαλύτερο αθλητικό επιτευγμά της, μέχρι το επόμενο. Την παραμονή στη Stoiximan Super League! Αδιαμφισβήτητα πρωταγωνιστής της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο στις Σέρρες ήταν ο Δημήτρης Θεοδωρίδης.

Ο Αργεντινός κόουτς με την έναρξη του δεύτερου μέρους πέρασε στην κορυφή της επίθεσης τον 23χρονο φορ, ο οποίος έκανε την κορυφαία του εμφάνιση στη μέχρι στιγμής σύντομη παρουσία του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Μακεδόνας επιθετικός έκανε... όργια στην άμυνα των Λιονταριών, την οποία «ταλαιπώρησε» με τις ενέργειές του και φυσικά το πιο σημαντικό ήταν η ουσιαστική προσφορά του, καθώς σκόραρε το γκολ της ισοφράρισης και από δική του φοβερή προσπάθεια και ασίστ προήλθε το γκολ της ανατροπής του Μπένι.

Ο Θεοδωρίδης αποκτήθηκε τον Γενάρη, όταν η διοίκηση του Χρήστου Πρίτσα έκανε σημαντική επένδυση για την αγορά του από την ολλανδική Ντε Γκράαφσαπ, καθώς οι ιθύνοντες του κλαμπ «είδαν» σε εκείνον το προφίλ του επιθετικού που χρειάζονταν μετά την αποχώρηση του Ανδρέα Τεττέη. Νεαρός, γρήγορος και με τρομερά σωματικά προσόντα, καθώς πρόκειται εμφανώς για πολύ δυνατό παιδί.

Ο «ταύρος» της επίθεσης της Κηφισιάς και πρωταγωνιστής στο ιστορικής σημασίας «διπλό» για το κλαμπ μίλησε στο Gazzetta για την καταπληκτική εμφάνισή του, την επιλογή του να γίνει κάτοικος Βορείων Προαστίων, το μέλλον του και αφιέρωσε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα σε έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο. Τη γιαγιά του, την οποία «έχασε» πριν από λίγες μέρες και η ποδοσφαιρική μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να κάνει αυτό το τρομερό παιχνίδι στις Σέρρες, την πόλη από την οποία καταγόταν!

«Ο Λέτο μου ζήτησε να πρεσάρω ασταμάτητα»

Με την είσοδο σου στο δεύτερο μέρος προσέφερες το γκολ και την ασίστ που έκριναν μαθηματικά την παραμονή της Κηφισιάς στην κατηγορία. Πώς νιώθεις που είχες τόσο καθοριστική συμβολή σε ένα τόσο μεγάλο επίτευγμα;

«Μόνο χαρά και ευτυχία μπορώ να νιώθω μετά το σημερινό παιχνίδι. Ο σκοπός ενός παίκτη που είναι στον πάγκο είναι πάντα να είναι ήρεμος, να διατηρεί ψηλά την ψυχολογία του και να "διαβάζει" το παιχνίδι έτσι ώστε όταν θα μπει μέσα να βγάλει την απαραίτητη ενέργεια για να βοηθήσει την ομάδα του.

Αυτό πιστεύω ότι κάναμε εγώ και οι άλλες αλλαγές που μπήκαμε στο ημίχρονο. Δώσαμε την κατάλληλη ενέργεια και γυρίσαμε το ματς. Όπως ανέφερες ήταν και το καθοριστικό ματς που μας εδραίωσε στη Super League. Μόνο χαρά και ευτυχία».

Μπήκες με την έναρξη του δεύτερου μέρους, μαζί με δυο συμπαίκτες σου. Τι σου είπε ο Σεμπάστιαν Λέτο στην ανάπαυλα;

«Ο κόουτς στο ημίχρονο ήταν μέσα με την ομάδα και έδινε τις απαραίτητες οδηγίες. Οι τρεις παίκτες που θα μπαίναμε αλλαγή ήμασταν έξω για ζέσταμα οπότε δεν ακούσαμε τι ειπώθηκε στα αποδυτήρια. Από εμένα ζήτησε πριν μπω να δώσω ενέργεια και να πρεσάρω ασταμάτητα».

«Οι άνθρωποι της Κηφισιάς έδειξαν πίστη σε εμένα και στα προσόντα μου»

Η εμφάνισή σου στις Σέρρες ήταν ίσως η καλύτερή σου που έχουμε δει στη Super League. Που την αφιερώνεις;

«Θα συμφωνήσω πως από την μέρα που ήρθα στην Κηφισιά, τον περασμένο Γενάρη, ήταν το καλύτερό μου παιχνίδι. Την εμφάνιση και τη νίκη παραμονής της ομάδας την αφιερώνω στη γιαγιά μου που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες. Μάλιστα η καταγωγή της γιαγιάς μου ήταν από τις Σέρρες».

Τον χειμώνα τι σε έκανε να αφήσεις την Ολλανδία και να επιστρέψεις στην Ελλάδα για την Κηφισιά, έχοντας φυσικά και την αποστολή να «καλύψεις» μαζί με τον Χριστόπουλο το κενό του Ανδρέα Τεττέη. Τι σε έκανε να πάρεις αυτήν την απόφαση;

«Η απόφασή μου να έρθω στην Κηφισιά ήταν ο τρόπος που με προσέγγισαν και μου έδειξαν την πίστη τους προς εμένα ως ποδοσφαιριστή και στα προσόντα μου. Μου είπαν το πλάνο, μου άρεσε, το είδα θετικά και πίστεψα πως θα ήταν καλό βήμα για εμένα. Από εκεί και πέρα όλα θα φανούν στο μέλλον».

Η Κηφισιά του χρόνου θα αγωνίζεται στη Super League και εσύ θα είσαι μέλος της αφού έχεις συμβόλαιο. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα και από εσένα τη νέα χρονιά;

«Πλέον, και επίσημα, θα είμαστε στη Super League την επόμενη χρονιά και εγώ έχω συμβόλαιο (σ.σ. μέχρι το 2029) οπότε, πρώτα ο Θεός, θα είμαι και εγώ μαζί της. Από εμένα να περιμένετε γκολ, ασίστ και έναν πολύ επιδραστικό ρόλο στο γήπεδο!».