Ο Θωμάς Στρακόσα δεν έκρυψε τον ενθουσιαμό του από το δυναμικό παρών των φίλων της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση πριν τη φιέστα με τον Ολυμπιακό.

Μπορεί το βράδυ της Κυριακής να γίνει η πανηγυρική φιέστα για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ΑΕΚ, όμως οι Ενωσίτες δεν μπορούν να μείνουν μακριά από την ομάδα τους. Σε αυτό το πλαίσιο περισσότεροι από 15.000 φίλαθλοι έδωσαν δυναμικό παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία προπόνηση πριν το ματς με - γιορτή με τον Ολυμπιακό.

Φυσικά αυτή η Ενωσίτικη... τρέλα έχει εντυπωσιάσει και παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, όπως τον Θωμά Στρακόσα. Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας εξέφρασε τον ενθουσιαμό του με story στο Instagram, στο οποίο έγραψε: «Είναι ημέρα αγώνα; Α συγγνώμη, απλά προπόνηση».