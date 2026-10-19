Ο αριθμός των παικτών στον άξονα είναι το μεγάλο ερωτηματικό στα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ ενόψει Μάντσεστερ Σίτι.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση στο Έτιχαντ ενόψει της αυριανής (20/10, 22:00) αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Σίτι. Αναμφίβολα πρόκειται για το πιο απαιτητικό παιχνίδι της Ένωσης στη League Phase του Champions League απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης και την πρωτοπόρο της Πρέμιερ Λιγκ, ωστόσο σε αυτή τη διοργάνωση οι κιτρινόμαυροι καλούνται να ανταποκριθούν και σε τέτοιου επιπέδου παιχνίδια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει όλους τους παίκτες της αποστολής διαθέσιμους και στη συνέντευξη Τύπου πριν την αποψινή προπόνηση στο Έτιχαντ τόνισε ότι η ομάδα του δεν θα αλλάξει το στυλ της και πως θα καταθέσει την ταυτότητα και τον χαρακτήρα που διακρίνει το σύνολό του, όπως σε κάθε παιχνίδι.

Το αν το παραπάνω σημαίνει πως ο καθιερωμένος σχηματισμός του Σέρβου τεχνικού, αυτό το 4-4-2, παραμείνει αναλλοίωτος ή αν διαφοροποιηθεί με την προσθήκη ενός ακόμα παίκτη στον άξονα, είναι και το σημείο «κλειδί» στα σχέδιά του. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί πάντως, κάτι που δημιουργεί δύο διαφορετικές εκδοχές στην ενδεκάδα.

Στα μετόπισθεν τα πρόσωπα είναι στάνταρ, με τον Μπρινιόλι στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Αν ο Νίκολιτς πάει στο κλασικό πλάνο, ο Μαρίν με τον Βιτάλις ή τον Κάιρινεν θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κοϊτά και Μάγερ στις πλευρές και τον Γιόβιτς με τον Βάργκα στην επίθεση.

Διαφορετικά σε περίπτωση που μετατρέψει τον σχηματισμό προσθέτοντας έναν ακόμα χαφ, τότε οι Μαρίν και Κάιρινεν με τον Βιτάλις μπροστά τους είναι πιθανό να ξεκινήσουν στον άξονα, με τους Κοϊτά και Μάγερ στις πλευρές και προωθημένο τον Γιόβιτς.

Στιγμές από την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στο Έτιχαντ: