Με τον 'Ερλινγκ Χάαλαντ αμφίβολο για τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ, οι «Πολίτες» βρίσκονται μπροστά σε ένα τεράστιο δίλλημα, σχετικά με το ποιος θα τον αντικαταστήσει.

Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να μείνει χωρίς τον επιθετικό της, Έρλινγκ Χάαλαντ, για τον αγώνα της Τρίτης (20/10) κόντρα στην ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αναλυτικότερα, ο προπονητής του συλλόγου, Έντσο Μαρέσκα, στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, τόνισε ότι ο Νορβηγός διεθνής «μπορεί να είναι διαθέσιμος» εναντίον της Ένωσης, με την κατάσταση του να αξιολογείται μετά την προπόνηση της Δευτέρας (19/10), όμως ο παίκτης εν τέλει δεν έδωσε το «παρών» στην προπόνηση αυτή.

Η αλήθεια είναι πως ο Χάαλαντ έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη φετινή σεζόν, έχοντας σκοράρει σε έξι συνεχόμενα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας, βοηθώντας τη Σίτι να κατακτήσει την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με ένα άψογο ξεκίνημα στα πρώτα επτά παιχνίδια της χρονιάς, ενώ το Σάββατο (17/10) εναντίον της Ίπσουιτς, πέτυχε το 100ό του γκολ χωρίς πέναλτι στην Premier League, φτάνοντας σε αυτό το ορόσημο σε λιγότερες εμφανίσεις από οποιονδήποτε άλλο παίκτη.

Ωστόσο, μετά και από την πώληση του Ομάρ Μαρμούς το περασμένο καλοκαίρι, η Σίτι έχει μείνει πλέον χωρίς δεύτερο φορ, κάτι που σημαίνει πως ο Ιταλός τεχνικός θα πρέπει να καταφύγει σε μία εναλλακτική λύση για την αυριανή αναμέτρηση.

Ο Μαρέσκα έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Σεμένιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί «ως εννιάρι», αλλά αυτό το σχέδιο δεν είναι πλέον διαθέσιμο, καθώς ο Γκανέζος επιθετικός αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα τραυματισμών και θα απουσιάσει για περίπου δύο μήνες.

Οι πιθανοί αντικαταστάτες του Χάαλαντ

Μία επιλογή που έχει προτείνει ο Ιταλός είναι ο Φιλ Φόντεν, ο οποίος έβαλε τέλος στην «ξηρασία» του, πετυχαίνοντας το Σάββατο το πρώτο του γκολ στην Premier League, μετά από 10 μήνες.

«Ο Φιλ μπορεί να είναι μια από τις λύσεις. Έχει ήδη παίξει στο παρελθόν σε αυτή τη θέση, οπότε θα μπορούσε να παίξει ξανά, αλλά αυτή τη στιγμή ο αριθμός εννέα είναι ο Έρλινγκ», είπε στη συνέντευξη Τύπου ο άλλοτε προπονητής της Τσέλσι

Μία άλλη επιλογή στην οποία θα μπορούσαν να καταφύγουν οι «Πολίτες» είναι εκείνη του Ιλιμάν Εντιαγέ, που μεταγράφηκε το καλοκαίρι. Ο διεθνής Σενεγαλέζος αγωνιζόταν συχνά στην κορυφή της επίθεσης τη σεζόν 2022-23, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στη Championship. Μάλιστα εκείνη τη χρονιά είχε πετύχει 14 γκολ και βοήθησε την ομάδα του να πετύχει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία.

Την περασμένη σεζόν ο Πεπ Γκουαρντιόλα είχε δηλώσει ότι και ο Ραγιάν Τσέρκι ταιριάζει απόλυτα στον ρόλο του ψεύτικου εννιαριού, με τον Γάλλο μέσο μάλιστα να σκοράρει στη νίκη με 2-0 επί της Μπρέντφορντ στα προημιτελικά του Carabao Cup, όταν χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη θέση.

Μέχρι στιγμής βέβαια, ο Μαρέσκα δεν είχε χρειαστεί να χρησιμοποίησει κάποιον άλλον στη θέση αυτή, καθώς ο Χάαλαντ έχει ξεκινήσει βασικός στα 10 από τα 11 ματς της Σίτι για φέτος. Στο μοναδικό που δεν συμμετείχει ήταν σε εκείνο κόντρα στη Νόριτς για το Carabao Cup, με τον προπονητή να βάζει στη θέση του τον 17χρόνο Φλόιντ Σάμπα, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League, καθώς είναι στην αποστολή των «Πολιτών» για τα παιχνίδια του UEFA Youth League.